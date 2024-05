Cuentan la historia de The Beach Boys con imágenes inéditas

Ciudad de México.- La historia de la banda que revolucionó el pop, comparada siempre con The Beatles, y que fue además impulsora de aquel sueño americano, llega hoy a Disney+ en un documental confeccionado por el productor cinematográfico Frank Marshall.

El gran momento del documental es que estuvo Brian, y no es muy comunicativo; ponerlos juntos y que se reunieran, como la gran familia que son. Hay una guitarra, una canción en vivo, 'Their Heart Were Full of Springs', algo conmovedor

The Beach Boys recupera tomas familiares de aquellos jóvenes soñadores, los hermanos Wilson (Brian, Dennis y Carl) y su primo Mike Love, así como su amigo Al Jardine, los mezcla con imágenes detrás de cámaras de premiaciones o en giras y testimonios de figuras como el productor Don Was, el vocalista de One Republic (Ryan Tedder) y la artista indie Janelle Monáe.

"Su música es tan de buenas vibras, tan alentadora. Habla de relaciones y de estar solo, de chicas, de galanes, de novios. Es música que te hace sentir bien y es algo que necesitamos revisar hoy en día, lo que nos hace sentir bien", contó Marshall en enlace virtual desde su casa en Los Ángeles.

El productor, mítico en la industria hollywoodense por su trabajo con Amblin Productions, en conjunto con su esposa Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm), y con Steven Spielberg, compartió su perspectiva de lo trascendental que es apreciar el filme sobre la popular banda de pop rock de los 70 y 80.