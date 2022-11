Cuenta Louis Armstrong su propia vida en nuevo documental

Toronto, Canadá.— Fue el mismo Louis Armstrong, referencia histórica y mundial del jazz, quien grabó conversaciones con amigos, familia y conocidos sobre todo tipo de temas, desde política y deportes hasta música y diversión. Años después, estas grabaciones ayudaron a darle estructura a un documental sobre su vida.

El trompetista y cantante nació en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901 y murió en Nueva York el 6 de julio de 1971. Su icónica grabación de "What a Wonderful World" ha sido un himno de vida para todo tipo de estrellas, desde Chris Martin y Frank Sinatra hasta Adele y 50 Cent.

El material que dejó fue recopilado, ordenado y seleccionado por el periodista y escritor Sacha Jenkins para el documental Louis Armstrong: Black & Blues, que ya está disponible en Apple TV+.

"Son cintas que hizo en su casa. Documentó todo lo que tenía, reflexionaba sobre lo que veía y lo que pensaba. Hay conversaciones con su esposa, con su familia, con sus amigos, con personalidades.

"Uno de los músicos más famosos del mundo se adelantó tanto al tiempo que grabó su visión del momento, como un diario. Y dejó tanto material que podríamos haber hecho una serie de cuatro episodios, pero un documental fue más adecuado", afirmó Jenkins en entrevista.

Las interpretaciones que hizo Louis Armstrong de canciones como "Mack the Knife" y "Hello, Dolly!" se volvieron clásicas. Su estilo de dirigirse al público, amigable y nada formal, lo convirtió en una figura muy querida. Su infaltable pañuelo, con el que constantemente se secaba el sudor, era básico en sus presentaciones.

¿Y de qué se acuerdan más las personas que lo conocían? De su sonrisa.

Una leyenda indiscutible del jazz

Entre los archivos grabados del filme hay momentos muy valiosos de la vida del músico, incluyendo grabaciones con otras leyendas del jazz como Dizzy Gillespie, Count Basie y Artie Shaw. También se puede ver a Lillian Hardin y Lucille Wilson, la segunda y cuarta esposa de Armstrong, respectivamente.

"Hay mucho que apreciar y mucho a lo que hay que ponerle atención", enfatizó el director.

La cinta profundiza en el pensamiento de un hombre que se transformó en un embajador cultural de los Estados Unidos, pero que también enfrentó el racismo de su época.

"No sabía mucho de él, pero me aproximé con la mente totalmente abierta y con la conciencia de que tenía que sorprenderme, y fue más allá. Me cautivó.

"Fue un virtuoso, un cantante, un compositor, un músico con un estilo, con una visión, con un sentimiento totalmente refinado. No hay nadie como él", expresó Jenkins.

Louis Armstrong: Black and Blues, que tuvo su premier mundial en septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), expone al estadounidense como un ferviente idealista que no se dejó amedrentar por los prejuicios de su tiempo.

"Nunca aceptó un 'no' como respuesta. Contaba la historia de cuando fue a Nueva Orleans. Un chico blanco lo iba a presentar ante el público, pero luego dijo que no podía presentar a este 'N' (una palabra racista para referirse a las personas negras).

"Entonces, él mismo se presentó ante la audiencia. Cantó la canción y todos enloquecieron con él. No permitió que lo disminuyeran. Fue un ejemplo y lo sigue siendo", puntualizó el realizador del filme.