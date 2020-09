Cuenta 'infantil' de TikTok atrae niñas; es una red de pedofilia

Colombia.- En los últimos meses TikTok se ha popularizado entre niños y adolescentes, y aunque puede ser una red muy divertida para explotar la creatividad, tiene una parte 'oscura'.

Recientemente una joven de Medellín expuso en Twitter cómo opera una red de pedofilia en TikTok en la que casi cae su hermanita de 8 años.

De acuerdo con su testimonio, una cuenta llamada @karolsevilla_luna2 contactó a su hermana haciéndose pasar como la protagonista del programa infantil 'Soy Luna', Karol Sevilla. Y aunque al principio la conversación fue 'normal', pronto comenzó ponerse extraña.

Carolina Hernández, la denunciante, relató que dicha cuenta contacta a menores de edad y las anima a participar en un 'concurso' para ganar patines y dinero, sólo deben enviar fotos y videos íntimos y responder preguntas personales.

"Gracias a Dios no pasó a mayores. Mi hermana nos avisó, si no yo no sé dónde estaría ella", dijo.

La familia de la pequeña se contactó con la Fiscalía y ellos crearon un perfil falso haciéndose pasar por una niña de 10 años, y como era de esperar, picaron el anzuelo.

"La empezamos a seguir y efectivamente, esta persona nos empezó a hablar. Ya después comenzaron los 'retos', Mándame un video quitándote los pantalones, grábate en cuatro", decían algunas capturas de pantalla.

En la conversación le pide a la 'menor' borrar la plática para que sus padres no la vean.

Lamentablemente, aunque hay pruebas, de acuerdo con la legislación colombiana, sólo es una tentativa y no se puede hacer nada más.