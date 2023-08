Cuenta Gloria Trevi su verdad en la bioserie 'Ellas Soy Yo'

Ciudad de México.- De haber dado "chispazos" de su realidad por medio de sus canciones, entrevistas y conciertos a lo largo de su carrera, Gloria Trevi accedió a exponer su propia verdad en la bioserie Ellas Soy Yo, Gloria Trevi, para la que colaboró con testimoniales y aprobó la historia que este viernes estrena ViX Premium.

Carla Estrada, productora, directora y coguionista de la realización que cuenta con Scarlet Gruber, Regina Villaverde y Jorge Poza como estelares, adelanta que aceptó este proyecto para evidenciar en la actualidad el nivel de violencia hacia la mujer.

PUBLICIDAD

"Hay una historia detrás, hay muchas manos metidas, muchas palabras, está juzgada por la prensa, por el publico, antes que por los jueces. No te imaginas su sensibilidad, lo difícil que fue para ella.

"Tiene lágrimas, risas, éxito, amor, para mí fue muy interesante y saber que Televisa y Gloria querían que se hiciera esta historia, era saber cómo se iba a abordar, el por qué, para qué. Hay una historia qué contar sobre la violencia, el abuso, es un tema mundial, México no se salva, y es una oportunidad maravillosa (de exponerlo)", indicó la productora de las series Silvia Pinal, Frente a Ti y Por Siempre Joan Sebastian.

Ellas Soy Yo..., título extraído de la canción que la regiomontana de 55 años integró en su disco Diosa de la Noche, comienza retratando a la familia de la estrella.

Da cuenta de cómo su madre, Gloria Ruiz (Ingrid Martz) la impulsó, permitiéndole vivir en Ciudad de México, y cómo ganó un concurso para encontrar a la doble de Chispita, interpretada por Lucero en la telenovela de ese mismo nombre.

A Gruber le tocó encarnar a Gloria en su época de adulta, ya cuando goza de éxito y da conciertos masivos, lo mismo que cuando ingresa a prisión en Brasil y Chihuahua, acusada de corrupción de menores junto con Sergio Andrade, entonces su mentor y representante.

"Yo me tomé la tarea de investigarla, YouTube fue mi mejor amigo durante este proceso, para ver sus videos, y me encontré con dos Glorias muy diferentes; las abordé como dos personas diferentes. En su intimidad, en su familia, con sus amistades cercanas, es tímida, introvertida, amante del arte, de la poesía, del ballet, una persona que no muchas conocen", acotó la actriz de Si Nos Dejan.

Y la otra Gloria es la que embelesa a sus fans: extrovertida, de ademanes, que se desborda en el escenario y puede llegar a ser malhablada, tierna y hasta melancólica cuando canta, o bien explosiva y gritona.

Como un recurso que conoce la audiencia de las producciones de Carla Estrada, fueron usadas imágenes de archivo de la televisora de San Ángel, mayormente con Gloria, y su paso por ahí.

La cantante participa con entrevistas en las que cuenta cómo sucedió todo, desde el reclutamiento de los talentos por Andrade, hasta el derrumbe emocional que vivió en ataques y cuestionamientos después del escándalo legal que vivió.

Desde el principio se ve cómo César Santiago (personaje de Jorge Poza que emula a Andrade) abusa física y emocionalmente de su esposa adolescente, Alicia Flores (Majo Edgar), quien raciona la comida en la Academia donde estudian las chicas, y es violentada, lo mismo que Gloria Treviño.

"Son violentas, son agresivas, en todos sus tonos, en todos sus modos. La violencia está a pie de escena, hay mucho de amor, de desprecio; fue muy interesante porque al no tener el kilometraje de horas de vuelo con actrices que vienen de la secundaria, del set, y con este tono, de melodrama, de actuación, se requiere muchísimo trabajo y el resultado fue muy satisfactorio", apuntó Jorge.

Para esta producción, aclaró Estrada, ella misma buscó a otros miembros del llamado "Clan Trevi": Carla de la Cuesta, quien no respondió a su solicitud, y a Mary Boquitas, con quien sí se contempló la posibilidad de que aportara su testimonial, pero fue aconsejada por su abogada para que declinara la invitación.

"Tenemos a Liliana, una chava argentina; a Edith y Tamara, que son chilenas; y a Mary Morín, mexicana, que es compositora de 'Pelo Suelto'", sostuvo Estrada.

Ellas Soy Yo, Gloria Trevi abrirá con cinco capítulos este 11 de agosto y cada viernes se estrenaran otros cinco, hasta completar el total de 50 que abarca la historia.