Cruella de Vil: descarada, imperfecta y malvada

Agencia Reforma / Emma Stone en el papel de Cruella de Vil

Ciudad de México— A lo largo de su carrera, Tony McNamara ha estado rodeado de mujeres, las ha imaginado, moldeado y plasmado en sus historias. Quizá porque tuvo puros hermanos y fue a una escuela de hombres.

"Son simplemente seres humanos increíbles y complicados que no habían sido explorados en la pantalla por mucho tiempo", compartió en entrevista este australiano artífice de Cruella de Vil para la película de acción real sobre la villana de 101 Dálmatas, protagonizada por Emma Stone y programada para estrenarse el 28 de mayo.

El guionista es responsable también de las tres protagonistas de La Favorita, una versión satírica de Catalina la Grande, en The Great.

"Cruella es un poco diferente, porque es un proyecto distinto, es una gran franquicia. Craig Gillespie, quien la dirigió y con quien ya había trabajado y aprecio, y Emma Stone, querían que yo la hiciera. Disney fue bueno conmigo y la película tiene un tono distinto, es descarada y no son mujeres perfectas en la historia, por obvias razones, es Cruella de Vil. Es malvada.

"Pero fue un trabajo divertido y, después de haberla visto, puedo decir que luce bien, bella e impactante", adelantó el escritor.

Nominado al Óscar, McNamara sostiene que para él crear personajes masculinos o femeninos no es más complicado ni diferente, si bien sus experiencias son roles distintos, al final es desarrollar seres humanos.

"Creo que en el caso de Catalina, los hombres se pueden relacionar con ella tanto como las mujeres. De la misma forma en que las mujeres se identificaron con Peter más de lo que yo creía. Lo amaron, lo que me parece extraño.

"Lo que tratamos de hacer es mostrar que las personas somos complicadas, de verdad, y para nada simples. Ella es una líder, pero sin duda no era perfecta. Se trata de explorar eso, de que son imperfectos y que no se trata de ser una sola cosa, son muchas cosas. Eso es lo que trato de hacer, mostrar las muchas cosas que una persona puede ser".

En su natal Australia, el escritor desarrolló su carrera en teatro y televisión, con series como The Secret Life of Us, Love My Way, Tangle y Doctor Doctor.

Y aunque en 2015 dirigió la película Ashby, fue hasta su colaboración con Yorgos Lanthimos que su interés por el cine se acrecentó.

"No había hecho tanto cine y no estaba interesado, pero en cuanto vi (su película) Dogtooth, me interesé y me pidió que escribiera La Favorita, como que él encendió mi amor por hacer guiones para cine.

"Incluso antes de que saliera el filme, a la gente en Hollywood le gustó mucho el guión. Cambió mi rumbo, como que me ofrecían trabajos más interesantes y luego salió la película y con todo lo del Óscar han surgido oportunidades que son grandiosas", dijo McNamara.

Una vez que pase la pandemia, durante la que escribe la segunda temporada de The Great (la primera está disponible en StarzPlay), volverá a trabajar con Lanthimos en un largometraje de época.

"Creo que somos una buena mezcla, vemos el mundo de manera similar, pero diferente. Nos entendemos y estamos interesados en intentar cosas.

"Es una historia muy divertida para mí, porque es una persona muy creativa, es fácil trabajar con él, así que nunca hay el temor de fracasar o que yo escriba algo que no le vaya a gustar porque no importa", concluyó.