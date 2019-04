Critican cover de Laferte

Los Angeles— Con su música latina y sensualidad, la cantante chilena Mon Laferte debutó en el festival Coachella 2019.

Sin preámbulos, la también compositora arrancó su espectáculo de inmediato con la interpretación de 'Tormento', acompañada por algunos instrumentistas de viento, cuerdas y percusiones.

La pantalla gigante al fondo de la plataforma se pintaba de rojo y apareció su nombre: “Muchas gracias”, gritó la cantante, quien ofreció unos pasos de baile durante la pieza 'No te me quites de acá', con la que lució su potente voz en el festival que se realiza en Indio, California.

“OK, hola Coachella, estoy muy feliz de verlos, voy a cantar unos temas para ustedes, hablo muy poco inglés, así que necesito apoyarme de mi teléfono”, señaló la vocalista.

A continuación hizo sonar el tema 'New Rules' que originalmente interpreta Dua Lipa; ella la cantó tanto en inglés, como en español, leyendo la mayoría del tiempo la letra en su celular.

Laferte continuó su recital, tocó su guitarra eléctrica en 'Mi buen amor' y en el que recibió piropos del público como “te amo”, a lo que ella respondía “yo también”.



Reguetón lidera

J Balvin conquistó Coachella con su reguetón. “Nos demoramos quince años para que llegara el reguetón a Coachella”, dijo el colombiano.

“Es una gran oportunidad estar hoy representando a los latinos con reguetón”, afirmó.

Con la presentación del sábado por la noche, J Balvin se convirtió en el primer cantante del género en ser parte del festival.

“Y si el pueblo pide reguetón, reguetón... no se lo voy a negar”, fue lo primero que escucharon los fanáticos.

Rosalía se sumó a la actuación del colombiano, e interpretaron juntos el tema 'Con Altura'.

La presentación del cantante cerró con una nueva versión de 'Mi Gente', con un ritmo electrónico.