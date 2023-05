Critican a hija de Johnny Depp por desnudarse en exceso

Ciudad de México.- The Idol, la nueva serie de HBO Max, cocreada por el músico The Weeknd, se ha convertido en la obra más polémica de la actual edición del Festival de Cine de Cannes.

En gran parte esto se debe a su contenido sexual explícito, el cual muchos expertos ya tachan de "casi pornográfico", incluso para los estándares de la cadena de televisión.

Entre las críticas divididas y contrastantes que han salido de Cannes luego de la exhibición especial de los dos primeros episodios del show, destacan las dirigidas a su protagonista, la actriz Lily-Rose Depp.

La hija de Johnny Depp, de apenas 23 años, fue acusada de "desnudarse demasiado" y mostrar de manera exagerada, escena tras escena, sus pechos y glúteos.

"Rara vez vemos una escena en la que la cámara no muestra sus pechos o sus pompas. Llegas a preguntarte si todo esto tiene algún punto en específico, peor para el segundo episodio, sabes que quizás no hay una razón de peso", reflexionó The Hollywood Reporter.

"Pornografía de venganza con fluidos en el rostro de Depp, masturbación con cubos de hielo y sociópatas de Hollywood atascan los primeros dos episodios de una serie que ya es controvertida", añadió la revista Variety.

En The Idol, cocreada por The Weeknd (cuyo nombre real es Abel Tesfaye) y Sam Levinson, la mente detrás de Euphoria, Lily-Rose Depp da vida a Jocelyn, una estrella del pop que desea volver a la fama después de varios escándalos.

Pese a los comentarios negativos, otros críticos alabaron a Depp por arriesgarse con un papel tan complejo, el cual, en la historia, conoce a un hombre misterioso llamado Tedros (Tesfaye), que secretamente maneja un culto sexual similar al real NXIVM.