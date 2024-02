Critican a Academia por elegir a Bad Bunny como presentador

Associated Press | La noticia desató críticas contra la AMPAS por invitar al intérprete a formar parte de la ceremonia de los premios más importantes del cine Associated Press | La noticia desató críticas contra la AMPAS por invitar al intérprete a formar parte de la ceremonia de los premios más importantes del cine Associated Press | La noticia desató críticas contra la AMPAS por invitar al intérprete a formar parte de la ceremonia de los premios más importantes del cine Agencia Reforma | La noticia desató críticas contra la AMPAS por invitar al intérprete a formar parte de la ceremonia de los premios más importantes del cine

Ciudad de México.- El puertorriqueño Bad Bunny fue anunciado por la Academia como presentador de los Óscar, como parte del segundo grupo de estrellas que se encargarán de mencionar a los nominados y entregar las estatuillas a los ganadores. La noticia desató críticas contra la AMPAS por invitar al intérprete de "Me Porto Bonito" a formar parte de la ceremonia de los premios más importantes del cine. "¿Qué tiene que ver Bad Bunny allí?", "Siento pena por el premio que sea presentado por Bad Bunny", "¿Cuál fue la contribución de Bad Bunny al cine este año?", "Sabes que todo está mal cuando Bad Bunny es presentador de los Óscar", "tienen actores de primera y traen a ese tipo", fueron algunas de las críticas contra la institución que se encuentran en la caja de comentarios del anuncio en Instagram. El segundo grupo de presentadores cuenta con personalidades como Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Regina King, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer y Ramy Youseff. Estos presentadores se suman a otras celebridades como Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh y Brendan Fraser, quienes también se darán cita en la entrega 96 de los Óscar. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de marzo desde el teatro Dolby, en Los Ángeles.