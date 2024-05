Critica ¿Quién lo Mató? a las autoridades en caso de Stanley

Ciudad de México.- La verdad jurídica del asesinato de Paco Stanley, cometido hace casi 25 años, la sabe todo México.

Se hizo un set de El Charco de las Ranas en Ciudad Nezahualcóyotl. Es impresionante, cuando lo vean en la serie, entenderán el gran trabajo del departamento de arte

Cuando filmamos las escenas de 'El Lago de los Sapos' (El Charco de las Ranas), en el camper, cuando me estaba quitando la ropa del Mario, me dio un ataque de llanto de media hora en el piso sintiendo una profunda empatía

¿Quién lo Mató?, serie que Prime Video estrenará este 24 de mayo, contribuye en llevar a la reflexión pública cómo se imparte justicia en el País, afirma Luis Gerardo Méndez, uno de sus protagonistas.

"Lo más interesante de la serie es la representación de la comedia de errores del sistema de justicia mexicano", dice contundente el histrión que da vida a Mario Bezares ("Mayito"), patiño y amigo de Stanley.

"Sí estamos poniendo ahí un dedo en una llaga muy particular... no es la de Paco, ni la de Mario ni de nadie más, es la de lo podrido que está el sistema de justicia en México, y eso sigue pasando hoy. ¿Cuántas injusticias leemos todos los días?, ¿cuántos casos que no se resuelven y sólo son demagogia política en la que se echan la bola unos a otros? Pero, en realidad, en México la justicia brilla por su ausencia la mayoría de las veces".

Los creadores de Luis Miguel: La Serie (Pablo Cruz en la producción y Humberto Hinojosa en la dirección) confeccionaron esta historia sobre el popular conductor televisivo asesinado el 7 de junio de 1999, con información de fuentes directas, así como de datos asentados en expedientes de la DEA (Administración de Control de Drogas) y de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Cada uno de los seis episodios contará, apoyado en la ficción, un punto de vista: Jorge Gil (Diego Boneta), Mario y Brenda Bezares (Méndez y Zuria Vega), Paola Durante (Belinda), Benito Castro (Javier Ramírez Gómez "El Cha"), Paco Stanley (Roberto Duarte) y El Fiscal Villarreal (Jorge Zárate).

En el momento de la ejecución de Stanley, el procurador capitalino era Bernardo Bátiz.

Boneta coincide con Méndez en que '¿Quién lo Mató?' dará de qué hablar en muchos sentidos, y la muestra es la respuesta al tráiler lanzado el pasado 17 de abril, con más de 20 millones de vistas en YouTube.

Sobre su propio trabajo, quedará claro su compromiso al mostrar la complicada y dolorosa etapa de vida que enfrentó su personaje tras la tragedia.

"Llevo en esto 23 años y hay algo que siempre me ha quedado claro: nunca tener expectativas. No está en mi control, por más que me gustaría, el cómo le vaya a los proyectos que hago. Lo que sí está en mi control es dar mi 100 por ciento", sostiene el actor.

GRACIAS, YOUTUBE

Ambos histriones afirman que leyeron todo el material disponible del caso Stanley, pero fue YouTube el instrumento que les ayudó a perfilar sus versiones de Gil y Bezares, respectivamente.

Ni Boneta ni Méndez han tratado con ellos, de modo que cada uno revisó y revisó videos con vehemencia.

"Yo le agradezco a YouTube, fue mi mejor aliado. No conocí a Jorge, me enfoqué en los pocos videos que hay de él", relata Boneta.

"No te puedo explicar la cantidad de horas de entrevistas en YouTube que vi, porque ahí está todo. Y estos personajes que son tan públicos, que han dado tantas entrevistas hablando del caso, pues ahí está todo", secunda Méndez.

RECREAN REALIDAD

Boneta apostó por el uso de prostéticos (diseñados por el ganador del Óscar, Bill Corso) para dotar a su personaje de verdad durante esa etapa de trastorno de estrés postraumático que sobrevino al atentado que sufrió al lado de Stanley.

"Lo que más me interesó actoralmente fue el arco del personaje, el viaje por el que pasa, los temas psicológicos que tuve que entender muy bien, el trauma que Jorge vivió, y cómo eso me afectaría a mí en la ficción".

Méndez, por el contrario, asimiló a Bezares desde un plano interior, del de las emociones.

Sólo subió un poco de peso, para verse más robusto, y usó prótesis en la boca para tener más cachete y aproximarse al físico de "Mayito".

"Para mí era importante darle una voz, una corporalidad, gestualidad... sus ojos están todo el tiempo súper presentes, súper vivos... el payaso triste, de dónde viene ese humor, cuál es el precio de ser el patiño, no en la rutina cómica, ¡en la vida!".

EMPATÍA, ANTE TODO

En los capítulos de '¿Quién lo Mató?' se verán recreaciones muy precisas de momentos que están instalados en la memoria colectiva gracias a la TV.

Uno de ellos, quizás el más infame, en opinión de Méndez, fue la entrevista que Jacobo Zabludovsky le hizo en vivo a Bezares durante el funeral de Stanley.

"Ahí también hay una gran reflexión que a mí me parecía muy importante decir como actor: el papel de los medios de comunicación en este caso. Cada vez que estos personajes se expusieron ante las cámaras y micrófonos fue devastador.

"Que vengas de enterrar a tu mejor amigo y saliendo del funeral Jacobo Zabludovsky te ponga un micrófono y te empiece a interrogar el 'minute by minute' de lo que pasó. ¡Es de una crueldad brutal!".