Cree Laura Zapata que ya pasó el tiempo de las villanas

Ciudad de México.- "Quién sabe (si volvería a trabajar con Thalía), quién sabe si me gustaría regresar a la tele, no sé, lo tendría que pensar, de si tengo humor o no, de si me gusta el proyecto o no, de si estoy en el modo, de si estoy activa o no".

"Todo ha cambiado, yo ya no he hecho villanas últimamente. Yo hice las villanas cuando la televisión estaba en su mejor momento, cuando se paraba un País para ver una telenovela.

"Dulcina y Malvina son personajes de esa época. Hubo un cambio de paradigma, es otro. He estado siendo la villana o participando como villana, en diferentes realities. Los realities es lo que la gente quiere ver", opinó Zapata en entrevista.

Coprotagonista del reality show Secretos de Villanas, que ya estrenó Canela TV, la también cantante e influencer dijo que no vive en el pasado, por lo que ha sabido adaptarse a lo que la audiencia busca de su persona.

"La televisión es otra. Antes se medía la reacción del público de acuerdo a ciertas personas, se modificaba. Ya la televisión es el encuentro de las personas hablando sobre una experiencia, sobre un encuentro. Cada quien respondiendo con lo que es, con su información.

"Hay muchas opciones ahora, muchos streamings, muchos canales, hay muchas maneras y cada quién compite de otra forma", Zapata, de 67 años.

Malvada también de teledramas como Esmeralda, La Usurpadora y Rosalinda, afirmó que estrechó amistad con Gabriela Spanic en Secretos de Villanas, cuya segunda temporada fue rodada en Canadá.

En esta nueva entrega de 10 episodios, Zapata y Spanic alternaron con otras figuras de la pantalla chica como Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Sarah Mintz y Geraldine Bazán.

Zapata dijo que se sintió muy bien recibida por el equipo de producción, y que si este tipo de contenido es definido como escandaloso o controversial, es lo que busca la audiencia.

"(Les gusta) sacar los momentos álgidos, híspidos, fuertes. Parece que el público ya necesita cosas más fuertes y más violentas para poder disfrutar. De alguna manera uno tiene que participar".

Con varios proyectos en puerta, luego de haber concluido su participación en Top Chef, Zapata le restó importancia a las referencias que se dan de ella, como controversial o polémica.

"Cada quien puede decir que soy tal o cual, pero es el pensamiento de la persona. Si dicen: 'Soy verde amarilla o roja', no quiere decir que soy verde amarilla o roja.

"Las personas te miden de acuerdo a su nivel de conciencia, a su desarrollo de conciencia. Me interesa muchísimo lo que las personas que me quieren, que me conocen", puntualizó.

#SecretosDeVillanas SEGUNDA TEMPORADA | Canela.TV

VILLANAS PARA RECORDAR

- Catalina Creel (María Rubio) / Cuna de Lobos

- Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) / María, la del Barrio

- Paola Bracho (Gabriela Spanic) / La Usurpadora

- Teresa (Salma Hayek o Angelique Boyer) / Teresa

- Rubí (Bárbara Mori) / Rubí

- Dulcina Linares (Laura Zapata) / Rosa Salvaje

- Malvina del Olmo (Laura Zapata) / María Mercedes

- Angélica Santibáñez (Chantal Andere) / Marimar

- Marcia Villarroel (Elizabeth Álvarez) / La Fea Más Bella