Crece junto a sus fans

Ciudad de México-Desde que debutara como actriz, en 2003, en la cinta ‘Escuela de rock’, junto a Jack Black, Miranda Cosgrove ha crecido frente a la pantalla y entre el escrutinio público. Desde entonces no ha parado.

"Es increíble el sentimiento, el pensar que he crecido junto a mis fans. Ahora, que todos somos adultos y somos nuevas versiones de nosotros mismos, es emocionante para mí", contó la artista, de 30 años, en entrevista.

Consagrada por darle vida a Carly Shay en la serie infantil ‘iCarly’, de 2007 a 2012, la actriz considera que no ha vivido enganchada en su personaje, el cual regresa a la pantalla, con la tercera temporada del revival, por Paramount+.

"Amo actuar y adoro la comedia. Definitivamente, me veo haciendo otras cosas, pero estoy muy involucrada en este programa. He interpretado este personaje por tanto tiempo y he disfrutado todo ese proceso, así que mientras el público siga disfrutándolo, estaré más que dispuesta a continuar haciéndolo", confirmó.

El relanzamiento de este espacio, en 2021, tomó por sorpresa a su legión de seguidores, y para la actriz era la oportunidad de mostrar cómo han evolucionado los personajes y dar el salto como productora.

"Como actriz y como productora me preocupaba que no funcionara. Teníamos la presión de ser buenos y hacer feliz a la gente como lo fue con la pasada", aseguró.

También detrás de cámaras

Su nueva faceta detrás de las cámaras le ha permitido llevar a Carly a explorar una personalidad más madura y decidir sobre el rumbo de la historia.

"En la serie original, como era muy pequeña, no tuve tanta libertad, pero ahora, como productora, estoy muy involucrada en cómo se construyen los episodios, incluso algunas veces en cómo se editan. Estoy muy presente e interesada en todo lo que pasa y cómo se cuenta la historia", sostuvo.

Cosgrove, recordada igualmente por su papel como Megan Parker en Drake y Josh, confirmó que llamó a su compañera de reparto, Jennette McCurdy, para que volviera a interpretar a Sam Puckett, pero lo rechazó por estar concentrada en escribir su libro Me Alegro de Que Mi Madre Haya Muerto.

"Cuando la idea de hacer un revival estaba sobre la mesa, la llamé y le conté. Le pregunté si quería formar parte, pero tan pronto como me dijo que no veía su vida en esa dirección, que quería ser escritora y que ya no deseaba ser actriz, lo entendí.

"Ha hecho un trabajo increíble por ella misma y estoy muy orgullosa, creo que hizo lo correcto", resaltó.

Enfrentarse a la vida adulta

Esta tercera temporada ahondará en las relaciones sentimentales de sus protagonistas y cómo se enfrentan al día a día en la vida adulta.

"Nos inclinamos por la parte emocional más que nunca. Es un programa que siempre ha sido divertido y tonto y lo sigue siendo, pero decidimos ir más al fondo y ponernos más serios con las relaciones. Lo disfruté mucho porque no creo que sea algo que hubiéramos podido hacer en el programa original".

La trama se verá marcada por la consumación amorosa entre Carly y Freddie (Nathan Kress), algo esperado desde el programa original.

"Ellos están en una relación finalmente en esta temporada. Fue muy divertido porque pensé que nunca lo veríamos, pero tuvimos la oportunidad de explorar eso.

"Cuando era pequeña siempre pensé que estaban hechos el uno para el otro, por la manera en que la historia está escrita. Él siempre estuvo enamorado de Carly y ella lo amaba, pero como su mejor amigo. De alguna manera siempre quise que estuvieran juntos", remató.