Creador de 'Rick and Morty' irá a juicio por violencia

Santa Ana.- Justin Roiland, uno de los creadores de la serie animada “Rick and Morty” y actor de las voces de los dos personajes principales, espera su juicio tras ser acusado de violencia doméstica contra una exnovia.

Una denuncia penal, obtenida por The Associated Press el jueves de fiscales en el condado de Orange en California, acusa a Roiland, de 42 años, de lesiones corporales, y privación de la libertad por amenaza, fraude, violencia o engaño contra la mujer, con la que vivía en ese entonces. La mujer no es identificada en los documentos judiciales.

Roiland se ha declarado inocente.

El incidente ocurrió en enero de 2020 y Roiland fue acusado en mayo de ese año, pero aparentemente los cargos pasaron desapercibidos por los medios hasta que NBC News los reportó el jueves, cuando se hizo una audiencia previa al juicio por el caso.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios al abogado de Roiland y a representantes de Cartoon Network, que transmite “Rick and Morty”, sin recibir respuesta de momento. Se espera que Roiland regrese a la corte en abril. Aún no se fija una fecha para el juicio.

Roiland y Dan Harmon crearon la serie animada de ciencia ficción y comedia sobre un científico loco y su nieto, cuyas voces hace Roiland. La serie se ha transmitido por seis temporadas en Cartoon Network como parte de su programación nocturna para adultos Adult Swim y ha sido renovada para una séptima temporada.