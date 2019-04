Crea villanos distintos

Ciudad de México— En lo que va de su carrera, a Christian Tappan le ha tocado interpretar villano tras villano. No obstante, considera que el encasillamiento de un tipo de personaje depende de quien lo interpreta y no del productor.

Precisamente por eso el actor ha tratado de que cada antagónico que encarna se diferencie uno del otro.

“Creo que los productores y directores no son los que te encasillan, yo creo que son los actores los que ellos mismos se enfrascan. Uno puede hacer 30 antagónicos y todos estos tienen que ser diferentes”.

“He cambiado físicamente para mis personajes. He sido flaco, gordo, con barba, sin ella, calvo, rapado, hasta los pelos de la axila me he cambiado y todo con tal de no encasillarme porque el que lo hace es uno, hay una variedad de colores que podemos manejar a la hora de actuar”, dijo Tappan en entrevista.

De acuerdo con el colombiano, quien ha participado en proyectos como ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ y ‘El Señor de los Cielos’, el secreto radica en identificar el origen de cada papel, visualizar una personalidad y explotarla al máximo.

“Trato de buscar matices de vida a cada uno de mis personajes, en la forma de pensar, sentir, de cómo afrontar la situación. Hay que encontrar los motivos de vida, éstos son los que te darán la verdad absoluta para cada uno de los papeles que tú interpretas”, sostuvo.

Así fue como asegura construyó a Willy Rangel, personaje que interpretó en ‘La Reina del Sur’ y que retomará para la segunda temporada de la serie protagonizada por Kate del Castillo.

“Hay muchos cambios en Willy, desde su estabilidad económica, emocional y mental”.

“Se viene más movida, con más acción. Se abordarán dos historias paralelas: una de guerrilleros y otra de corrupción de candidatos a la presidencia”, adelantó.