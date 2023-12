Crea LP poesía musical con 'Love Lines'

Ciudad de México.- LP, recordada por su éxito "Lost On You", creó otro nivel de poesía musical para su álbum Love Lines, lanzado el pasado 29 de septiembre, para hablar de las relaciones del presente, pasado y futuro, del amor propio y de los amigos.

"Love Lines es el resultado de componer con una parte de amigos durante la pandemia, fue como una fiesta real porque nos reunimos en las casas de todos. No me puedo imaginar el mundo sin música porque no parábamos de componer canción tras canción.

"Cuando el álbum quedó terminado tuve un sentimiento muy bueno, lo reproducía en pandemia y me daba un sentimiento profundo y duro, pero en el buen sentido, por todas las composiciones que logramos", dijo Laura Pergolizzi, nombre real de la intérprete, en entrevista.

Dentro de su séptimo álbum viene incluida "Love Lines", canción escrita junto a Ashton Irwin, integrante de 5 Seconds of Summer, en Palm Springs, California.

"Sentí que el nombre de 'Love Lines' era empezar a hablar de mí interpretando sobre diferentes cosas al mismo tiempo. Es una pieza interesante para reproducir porque tiene diferentes estados de ánimo por los que pasa una persona", aseguró LP.

Su canción "Lost On You" se convirtió en un fenómeno mundial desde su lanzamiento en 2017, ya que llegó a posicionarse en el número uno en 18 países. Gracias a ello, LP consiguió agotar las entradas a sus espectáculos en más de 150 ciudades en el mundo.

"Guardo recuerdos gratos cuando la canté en varios conciertos. Me tocó ver las interpretaciones de otras personas en bodas, aunque siento que no es una canción para eventos especiales porque habla de una ruptura triste y de perder a la otra persona.

"Recuerdo cada que me preparaba emocionalmente para subir al escenario y cantar frente a millones de personas que estaban realmente muy interesadas en vivir una experiencia de sentir el poder de la canción. Ahora ya no me veo sin cantar ese tema en todos mis conciertos porque es una experiencia muy grande, increíble e inspiradora que la canten para matrimonios", compartió LP.

Como parte de su gira Love Lines, LP se presentará el 3 de febrero en el Auditorio Citibanamex (Monterrey), el 5 en el Auditorio Telmex (Guadalajara) y el 10 en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México).

"Atesoro con amor aquellas dos noches cantando en el Auditorio Nacional y fue increíble. Aproveché mi ida para conocer la Ciudad de México y caminar por sus calles donde ocurre la cultura. Los mexicanos son muy abiertos y están dispuestos a volar con mis canciones", puntualizó.

Con una trayectoria de composición certificada multiplatino, los inicios de LP en la música fueron componiendo temas para artistas como Rihanna, Christina Aguilera y Céline Dion. Cuando compone siente que viaja al centro de su propio mundo.

"Escribir canciones es como gritar el lugar en el que quieres estar y es una sensación indescriptible cantar sobre el escenario algo que escribí. El componer aún cuando estoy de gira me hace sentir en casa o en el estudio lista para escribir canciones, y seguirme conduciendo sobre la línea narrativa. Trato de escribir todos los días aunque sea solo una frase porque es mi lugar seguro", comentó LP.