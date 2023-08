Cosas a tomar en cuenta si vas a los shows de Taylor Swift

Ciudad de México.- ¡Ya está casi todo listo para disfrutar a Taylor Swift en la Ciudad de México! Sin embargo, antes de que te encamines al Foro Sol este 24, 25, 26 y 27 de agosto, debes tomar en cuenta varias medidas.

OCESA Total, encargada de traer los shows de la cantante a México, publicó en sus redes una guía práctica de consideraciones a tener en cuenta, como objetos no permitidos, información importante sobre tus boletos y los horarios oficiales de las jornadas.

Objetos NO permitidos

"Ten en cuenta que el vuelo de cualquier dron u otros vehículos aéreos no tripulados (UAV) en, sobre o alrededor del foro sol puede llevar a la confiscación de dicho UAV y/o someter al piloto a una pena o arresto. Nos reservamos el derecho de hacer cumplir las violaciones en toda la extensión de la ley", especificó OCESA.

- Carteles de más de 1117 pulgadas

- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti.

- Pancartas ni pósters

- Cámaras profesionales (Incluye cualquier cámara con lente extensible o ajustable)

- Bolsas y mochilas (más abajo te decimos cuáles sí están permitidas)

- Equipo profesional de grabación de video o audio

- Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, GoPros, estuches, trípodes, etc)

- Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores.

- No comida ni bebidas

- Luces ni baterías, a excepción de baterías externas para celulares

- Paraguas

- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads, tabletas y lectores)

Objetos permitidos

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

- Friendship bracelets ilimitados (sujetos a revisión)

Bolsas permitidas

- Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan de 12"x 6"x 12"

- Bolsas de pequeñas (con sin correa) que no excedan 4.5" x 6.5"

- Bolsas de almacenamiento transparentes como Ziploc o parecidas (medianas)

Bolsas NO permitidas

- Bolsa del diario

- Funda de cámara

- Tote bag grande

- Cangureras

- Bolsas de mesh

Tipos de Boletos

Existen dos: el que indica claramente acceso general y el que especifica paquete VIP. Este último no da acceso al evento. El boleto que te deben escanear, es el que trae el nombre de tu paquete. Si por error te escanean el de tu acceso al show ya NO podrás ingresar.

Horarios

- Entrega de paquetes VIP: 10:00 am - 7:00 pm. Una Vez iniciando el show de Sabrina Carpenter ya no se podrán recoger paquetes VIP. Estos son los diferentes paquetes.

- VIP1: "It's Been A Long Time Coming"

- VIP2: "Karma Is My Boyfriend"

- VIP3: "I Remember It All To Well"

- VIP4: "...Ready For It"

- VIP5: "It's A Love Story"

- VIP6: "We Never Go Out Of Style"

- Check-in early entry exclusivo (Paquete VIP "We Never Go Out Of Style"): 10:00 am - 3:00 pm.

- Puertas generales: 4:30 pm

- Inicio del show: 7:20 pm