Corre película

El festival de cine más grande de la frontera se acerca. Del 1 al 11 de agosto el Teatro Plaza acoge al Plaza Classic Film Festival, con numerosas proyecciones, conciertos e invitados especiales.

La edición número 12 del festival programa películas de variados géneros, producciones que son ya un clásico de la cinematografía norteamericana.

Entre la oferta el público podrá encontrar cintas filmadas a mediados del siglo pasado, tal es el caso de ‘Anatomy of a murder’ o ‘Forbidden planet’, así como películas de reciente estreno.

Algunos de los títulos más conocidos en el largo listado son ‘Some like it hot’, ‘Dumb and Dumber’, ‘Ratatouille’, ‘Big’, ‘Carrie’, ‘Shrek’, ‘Mary Poppins’, ‘Top hat’, ‘Newsies’, ‘Steel magnolias’, ‘Grease’, ‘Pulp fiction’ y ‘A star is born’, entre muchas otras.

Precisamente en esta última cinta actúa uno de los invitados al festival. El actor Sam Elliot acudirá al Teatro Plaza acompañado de su esposa, la actriz Katherine Ross.

La pareja aparecerá frente al público en los conversatorios que tendrán lugar en el Kendle Kidd Performance Hall del histórico inmueble, el 2 de agosto a las 7 de la tarde, y un día después a las 3:30 p.m.

Otros actores, actrices, directores, productores y editores que estarán presentes en el festival son Kathleen Quinlan, Laura Emerick, Jay Kleberg, Ross Kagan Marks, Scott McGee, Lucky McKee y Zach Passero, por nombrar algunos.

La apertura de gala será el 1 de agosto a las 7 de la tarde con la película ‘Some like it hot’.









Sam Elliot

Este actor mantiene, hoy más que nunca, la clásica imagen del vaquero estadunidense.

Su debut cinematográfico fue en ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’. Otras películas importantes en las que aparece son ‘Lifeguard’, ‘The desperate trail’ y The Big Lebowski’.

De padres texanos nacidos en El Paso, Sam Elliot recién estrenó la película ‘The man who killed Hitler and then the Bigfoot’. También fue nominado en la pasada entrega del Óscar a Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘A star is born’.





Plaza Classic Film Festival

Del 1 al 11 de agosto

Teatro Plaza

125 W. Mills Ave.

Para ver la programación ingrese a plazaclassic.com