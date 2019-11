Corre a la pantalla

Los pies ligeros de la ultramaratonista María Lorena Ramírez, quien ha conquistado al mundo con su velocidad, la llevan a Netflix el próximo miércoles 20 de noviembre, en un documental que forma parte del proyecto Río Grande, Río Bravo.

Dicho proyecto estará conformado por cinco documentales que abordarán temas alusivos a la frontera entre México y EU, y que será dirigido por los cineastas Everardo González de Los ladrones viejos, Trisha Ziff de El hombre que vio demasiado y Juan Carlos Rulfo de 100 años con Juan Rulfo, bajo la dirección ejecutiva de Gael García Bernal.

“Son de 30 minutos cada uno y cada cual tiene su propia estrategia de festivales y exhibición en plataforma”, señala Elena Fortes, exdirectora de Ambulante y productora del material audiovisual, para el portal El Porvenir.

Lorena Ramírez es la primera mujer rarámuri en incursionar a la pantalla; este logro es consecuencia de que a sus 24 años ha ganado el 21k Ultramaratón de los Cañones y de su doble coronación, en 2017 y 2018, en los 50k de Puebla. Además, por correr con su indumentaria tradicional y huaraches.

El documental tendrá como título Lorena, de pies ligeros, y Juan Carlos Rulfo se enfocará en narrar la historia y los inicios de la corredora rarámuri, sobre cómo lleva su vida a la par de los demás integrantes de su comunidad, excepto cuando se pone sus sandalias para competir en maratones.

“La primera vez que mi padre me llevó a Guachochi fue para una carrera de 10 kilómetros. Estaba contenta porque nadie me podía seguir el ritmo. Nunca creí que sería buena corredora, ni que ganaría. Pero mientras me dé el acuerpo, voy a seguir corriendo”, dice María Lorena Ramírez en el tráiler oficial de Netflix.





Su recorrido

María Lorena Ramírez nació en la localidad de Ciénega de Norogachi, en Chihuahua, pueblo indígena que responde a dos nombres: rarámuri, como ellos le pusieron, y tarahumara, como los llamaban los conquistadores españoles.

Su primera carrera fuera del país fue Tenerife Bluetrail en España, lugar en el que corrió 100 kilómetros sin un equipo especial; únicamente portaba su indumentaria tradicional y un par de sandalias. Sin embargo, tuvo que dejar la competencia por una lesión en la rodilla. En el 2018 regresó y quedó en tercer lugar.

A sus 24 años es reconocida por sumar varios logros, entre ellos haber ganado el 21k Ultramaratón de los Cañones, su doble coronación, en 2017 y 2018, en los 50 kilómetros de Puebla, y ser la protagonista del video musical de Movimiento de Jorge Drexler.





María Lorena Ramírez

Ocupación: Atleta

Edad: 24 años

Lugar de nac.: Ciénega de Norogachi, Chihuahua



TOME NOTA

Lorena, de pies ligeros

Estreno: Miércoles 20 de noviembre

Director: Juan Carlos Rulfo

Duración: 28 minutos

Sinopsis: Lorena Ramírez, de la comunidad rarámuri de México, lleva una vida tradicional... excepto cuando se pone sus sandalias para competir en ultramaratones.