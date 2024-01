Coronarán a Raquel Bigorra como Reina del Mariachi

Ciudad de México.- El próximo 27 de enero, la egresada de La Casa de los Famosos y de Big Brother VIP, fungirá como la monarca del Festival Mundial del Mariachi, el cual se realizará en el Teatro Ferrocarrilero y tendrá a más de 20 invitados.

"Me siento orgullosa y honrada de tener esta distinción y no puedo más que estar feliz, porque aunque no soy de aquí ya tengo 30 años viviendo aquí y me siento orgullosamente mexicana.

"El mariachi es una de las tradiciones más bellas de México, es un patrimonio, es parte de nuestra cultura y yo feliz y agradecida", dijo Bigorra en la presentación a medios.

Este encuentro con mariachis de todo el país, contará con invitados como Arturo Peniche, Felicia Mercado, Ana Bárbara y Rosa Gloria Chagoyán, de acuerdo a los organizadores, cuyo equipo es liderado por Chucho López, líder del grupo del grupo de mariachis y promoción cultural de este, a nivel nacional.

En el encuentro con los medios, en el Salón Tropicana, Bigorra afirmó que se siente muy motivada por esta distinción y que incluso, para su próximo disco contempla incluir una pieza en el género vernáculo.

"Nunca había cantando con mariachi, pero la verdad, es algo que siempre tuve ganas de hacer. No es lo mismo cantar en la fiesta, en la bohemia, con los amigos, que ya ponerte en el escenario a hacerlo, o que vayas al estudio y la grabes. Por eso me da doble emoción", platicó Raquel.

Chucho López confirmó que este año se instituirá la Medalla Germán Lizárraga y que el costo de recuperación, por acceso al maratónica concierto que tendrá la intervención de más de veinte mariachis, será de 500 pesos.