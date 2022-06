Coronará Megadeth exitosa gira mundial con The Sick, The Dying… And The Dead!

Los pioneros del Thrash Metal y los íconos del metal, Megadeth coronarán un verano de exitosa gira mundial con el lanzamiento de su muy esperado álbum de estudio número 16, The Sick, The Dying… And The Dead! a través de UMe el 2 de septiembre de 2022. Con doce temas nuevos, The Sick, The Dying… And The Dead! se lanzará en CD, vinilo y casete, así como digitalmente a través de todas las plataformas. También habrá una edición limitada de lujo de 2 LP, álbum de 12 pistas prensado en vinilo negro de 180 g alojado en una cubierta plegable numerada con un inserto de letras/créditos de 12x24, una litografía de vinilo lenticular y un extra de 7 pulgadas con "We'll Be Back" y el Lado B inédito “The Conjuring (Live)”. La edición de lujo limitada solo se puede comprar a través de la tienda en línea oficial de Megadeth, a través de Sound of Vinyl y uDiscover.

El primer track de The Sick, The Dying... And The Dead! es la canción feroz y por excelencia de Megadeth "We'll Be Back", que está acompañada por el estreno mundial de We'll Be Back: Capítulo I, un cortometraje épico y lleno de acción que relata los orígenes de la mascota de Megadeth, Vic Rattlehead. Producida por Dave Mustaine, We'll Be Back: Chapter I es la historia de valentía, sacrificio personal y voluntad de supervivencia de un soldado. Es la primera entrega de una trilogía de videos que se lanzará junto con el lanzamiento del nuevo álbum The Sick, The Dying… and The Dead!.