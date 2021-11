Corea del Sur: Cultura que hipnotiza

Paju, Corea del Sur— En un nuevo drama coreano que se filma en el cavernoso edificio de un set en las afueras de Seúl, un detective persigue a un hombre que vivirá 600 años debido a una maldición. Suenan disparos de pistola. Luego silencio. Entonces una mujer rompe el silencio con un grito: “¡Te dije que no le dispararas en el corazón!”.

Durante más de una hora la escena se grabó en varias ocasiones. Era parte de ‘Bulgasal: Immortal Souls’, un nuevo programa que se lanzará en diciembre por Netflix. Jang Young-woo, el director, espera que se convierta en el más reciente fenómeno surcoreano en cautivar a un público internacional.

Corea del Sur llevaba mucho tiempo lamentando su falta de exportaciones culturales innovadoras. Durante décadas la reputación del país estaba definida por sus coches y celulares fabricados por empresas como Hyundai y LG. Sus películas, programas de televisión y música, mientras tanto, eran consumidas sobre todo por una audiencia regional. Ahora las estrellas de K-pop como Blackpink, el drama distópico ‘El juego del calamar’ y películas premiadas como ‘Parásitos’ son tan comunes como cualquier teléfono Samsung.

Del mismo modo que Corea del Sur tomó como modelo a Japón y Estados Unidos para desarrollar su proeza manufacturera, los directores y productores del país dicen que llevan años estudiando a Hollywood y otros centros de entretenimiento, adoptando y refinando las fórmulas de la industria y añadiendo toques muy coreanos. Una vez que los servicios de emisión en continuo como Netflix derribaron las barreras geográficas, dicen los creadores, el país se transformó de un consumidor de cultura occidental en un gigante del entretenimiento y gran exportador cultural por derecho propio.

Solo en los últimos años, Corea del Sur sorprendió al mundo con ‘Parásitos’, el primer filme en lengua extranjera en ganar la categoría de mejor película en los Premios de la Academia. Y gracias a BTS cuenta con una de las bandas más grandes del mundo, si no es que la más grande. Netflix ha presentado 80 películas y programas de televisión coreanos en los últimos años, mucho más de lo que había imaginado cuando comenzó su servicio en Corea del Sur en 2016, según la compañía.

No fue casualidad El éxito explosivo no llegó de la noche a la mañana. Mucho antes de que ‘El juego del calamar’ se convirtiera en la serie más vista en Netflix o que BTS se presentara en las Naciones Unidas, programas de televisión coreanos como ‘Sonata de invierno’ y grupos como Bigbang y Girls’ Generation habían conquistado otros mercados en Asia y más allá. Pero no lograron el alcance global de la actual ola. Con el sencillo ‘Gangnam Style’, Psy se convirtió en un artista de un solo éxito.

“Nos encanta contar historias y tener buenas historias que contar”, dijo Kim Young-kyu, director ejecutivo de Studio Dragon, el estudio más grande de Corea del Sur, que produce decenas de series al año. “Pero nuestro mercado interno es muy pequeño y demasiado competido. Necesitábamos volvernos globales”.

A pesar de que Corea del Sur había estado produciendo obras con temáticas sobre la desigualdad, la audiencia internacional no comenzó a prestar atención de verdad hasta el año pasado, cuando ‘Parásitos’, una película que se centra en la enorme brecha entre ricos y pobres, ganó el Oscar.

A menudo, en las producciones coreanas, las escenas están llenas de interacciones emocionalmente complejas, o “sinpa”. Los héroes suelen ser personas de a pie, profundamente imperfectas, atrapadas en situaciones imposibles y que se aferran a valores compartidos como el amor, la familia y el cuidado de los demás. Los directores y productores dicen que, de manera deliberada, quieren que todos sus personajes “huelan a humanos”.