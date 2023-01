Controversia y frivolidad marcan primer día de la Semana de la Moda de París

Associated Press Associated Press Associated Press

París.- La artista afroamericana Josephine Baker, que salió de Estados Unidos para alcanzar la fama mundial en París en la década de 1920, fue la musa de Dior para una colección primaveral de alta costura de la vieja escuela de clasicismo arquetípico. Con sus acariciantes terciopelos y sedas, bordados, lentejuelas y diminutas tachuelas plateadas, la diseñadora Maria Grazia Chiuri puede no haber reinventado la rueda, pero ciertamente la embelleció maravillosamente el primer día lunes de la Semana de la Moda de París. Sin embargo, el primer día del evento no estuvo exento de controversia después de que Dior fuera criticado por invitar a una influencer de Rusia sancionada por Ucrania. Además, Schiaparelli fue objeto de ira en línea por exaltar la caza de trofeos después de presentar una cabeza de león falsa. Aquí hay algunos aspectos destacados del primer día de exhibiciones de alta costura de primavera-verano: BAKER DE DIOR Alineando los interiores perfumados de un anexo dentro de los jardines del Museo Rodin había imágenes gigantes de la artista afroamericana Mickalene Thomas de Baker junto con otros íconos negros estadounidenses. Las crudas fotografías de cuadros documentaron la extraordinaria vida de Baker y sus múltiples roles: como miembro de la Resistencia francesa, activista de los derechos civiles y humanista, además de bailarina e intérprete. MAISIE WILLIAMS JUEGA A LA HERMANA DE DIOR La estrella de "Game of Thrones", Maisie Williams, se veía perfecta posando frente a imágenes de estrellas como Eartha Kitt, Nina Simone y Baker con peinado de duendecillo y bustier de Dior ante los destellos de las lentes de los fotógrafos. Williams calificó su llegada al desfile como "un sueño", en parte porque acaba de interpretar a la hermana de Dior, Catherine Dior, en la muy esperada serie dramática de Apple TV "The New Look", que se centra en la amarga rivalidad entre la modista y Gabrielle "Coco" Chanel. INFLUENCER RUSA INVITADA Dior provocó críticas en línea por invitar a un programa de alta costura de París a una presentadora de televisión rusa llamada Yana Rudkovskaya, quien fue sancionada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el 15 de enero en una lista de figuras culturales y propagandistas sospechosas de apoyar al presidente ruso Vladimir Putin. Según los informes, otras casas se han negado a permitir que Rudkovskaya, que es una persona influyente, participe en sus espectáculos. SCHIAPARELLI HACE GIROS SURREALISTAS Frivolidad glamorosa, siluetas exageradas y versiones surrealistas de los clásicos que se remontan al apogeo de la década de 1930 de la fundadora de la casa, Elsa Schiaparelli. Ese fue el estado de ánimo en el primer desfile de alta costura primavera-verano de la temporada, ¡y qué comienzo!, con sus ataduras de oro, adornos intrincados y pase de lista de los VIP de primera fila dentro del elevado atrio dorado del Petit Palais. IRIS VAN HERPEN SE DIGITALIZA A contracorriente de la Semana de la Moda de París, que le está dando la espalda a lo digital, Dutch Wunderkind dijo sobre su última oferta de alta costura que "se enorgullece de anunciar que... en lugar de un desfile tradicional, la marca muestra una presentación digital que permite una mayor libertad creativa y narración de historias". Una presentación en persona acompañó la película de la colección "Carte Blanche", en la que se asoció con una artista francesa llamada Julie Gautier, explorando cómo la belleza femenina puede usarse como una forma de control. LA PRIMAVERA EN VALLI La primavera estaba realmente en el aire en Giambattista Valli, cuyos rosas empolvados, amarillos canarios y turquesas pálidos se mezclaron con el perfume floral que flotaba en el aire para coronar gloriosamente esta temporada. En esta colección, el elogiado modisto italiano eliminó elementos del guardarropa clásico o hizo cambios inesperados en los vestidos.