Contará su verdad

La vida y la carrera de Janet Jackson serán plasmados en un documental de cuatro horas que se transmitirá durante dos días en el 2022 por A&E Networks y Lifetime.

Janet relata el éxito musical de la cantante pero también las dificultades personales a las que se ha enfrentado.

El largometraje tardó tres años en realizarse y la producción tuvo acceso a videos nunca antes vistos de la estrella, abordando temas como la muerte de su hermano Michael, su actuación en el Super Bowl en el 2014 con Justin Timberlake, su regreso a la música y la llegada de su hijo.

De acuerdo a Deadline, la decisión de Jackson para realizar este documental se dio en el 2018, después de la muerte de su padre Joe Jackson.

Janet es producida por Workerbee y AEC (Associated Entertainment Corporation) y tiene como productores ejecutivos a Janet y Randy Jackson, así como Rick Murrat y Brie Miranda Bryant, mientras que Ben Hirsch desempeña el papel de director.

La artista ha recibido cinco premios Grammy y ha vendido más de 180 millones de discos con éxitos como "Rhythm Nation", además de conseguir importantes papeles en Hollywood en películas como Poetic Justice, Nutty Professor II y Why Did I Get Married de Tyler Perry