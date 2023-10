Consulta al más allá

Las ciencias ocultas, la interpretación de los oráculos y todo aquello que tenga un velo mágico, fueron materias a las que Kaeli Moon siempre se sintió atraída.

Con la sensibilidad necesaria para desarrollar ciertas habilidades, la juarense de 32 años de edad se preparó durante algún tiempo para dominar las artes adivinatorias y ahora puede decir con seguridad que es tarotista y astróloga, además de diseñadora gráfica, técnica en herbolaria y psicóloga.

Después de tomar clases con distintos maestros, Kaeli comenzó a hacer en vivos en Facebook, donde compartía sus conocimientos, y a partir de ahí su popularidad comenzó a crecer. Ahora lo hace también en programas de radio y televisión.

“A los segmentos llevo temas para presentar los distintos tipos de magia, las corrientes esotéricas, también hablo de cosas actuales, por ejemplo qué hacer cuando tenemos un eclipse”, comparte quien consulta en línea y presencialmente, además de hacer limpias energéticas, armonizaciones y sonoterapias.

“Empecé como autodidacta porque siempre me llamó la atención el tarot, luego tomé clases y practiqué mucho porque es lo que te hace hábil, conectar con la energía de la gente”.

Para profundizar más en sus sesiones, dice combina la parte esotérica con la psicología, lo que le permite ir más allá en cada consulta.

“Utilizo diferentes oráculos, la ouija no, principalmente el tarot. Con ellos puedo hacer consultas al más allá, interpretar la energía, porque todos somos energía, vibración, frecuencia”.

Kaeli Moon dice que no es necesario tener un don especial para ser tarotista, aunque sirve de mucho ser una persona con una sensibilidad y una capacidad de percepción mayor, además de practicar de forma constante, que es lo que finalmente pulirá las habilidades.

Como astróloga, hace interpretación de carta astral, por medio de la cual, asegura, se puede obtener información sobre el tipo de vida que tendrá una persona, además de rasgos de su personalidad, sus fortalezas y debilidades.

“La carta astral es un mapa de vida que te ayuda a guiarte. Una teoría de la personalidad”.

De luz y oscuridad

Como practicante de alta magia son varias las situaciones que alguien puede enfrentar. En el caso de Kaeli, comparte que ha vivido pasajes un tanto oscuros, así como otros llenos de luz.

“Es poco probable encontrarte con una persona que esté ‘trabajada’, pero sí ocurre. Una vez me pasó con una chica que no podía entrar en su energía, estaba bloqueadísima, la mujer se veía enferma, sus estudios no arrojaban nada fuera de lo normal, los niveles de sangre y todo estaban en orden, pero la veías y estaba ojerosa, baja de peso y mal”.

Al echar las cartas, recuerda, parecía que se reían de ella, porque por más que intentó no logró descifrar qué ocurría y tuvo que canalizarla con otro tipo de brujo.

“Por el lado bonito, conocí a una chica con cáncer y en sesiones pudimos encontrar la raíz de su enfermedad y comprenderlo. Sus últimos meses fueron pacíficos y perdonó a su padre. Fue una experiencia sanadora”, concluye Kaeli.

Kaeli Moon

Teléfono: (656) 198-1475

En Facebook: Kaeli Moon Puentes Tarotista y Astróloga

En Instagram: @kaelimoonpuentes