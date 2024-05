Consuelo Duval fue 'ghosteada' por su novio 26 años menor

Ciudad de México.- La relación de Consuelo Duval con el hombre de 26 años con el que salía terminó porque él la "ghosteó" (interrumpió abruptamente toda comunicación y contacto con ella), reveló la actriz.

Apenas en abril, la conductora compartió en su programa Netas Divinas que estaba feliz con un joven al que le llevaba casi 30 años, pero aunque dijo que aquello la había llenado de vida, se siente tranquila con la ruptura.

"No estaba bien, estaba en peligro esa relación porque (él) era muy chiquito y yo muy grandota. Aunque para el amor no hay edades, tengo un hijo de esa edad, entonces el gendarme que vive dentro de una mujer...

"Está bien, también yo era peligrosa para él, ¿qué tal si nos enamorábamos muy profundamente? Sí, estaba divino. Ahora busco paz, estabilidad, no olores, no ruidos, más que los de mis perros", expresó la intérprete, de 55 años.

También por su tranquilidad, la actriz que dio voz a Elastigirl en Los Increíbles y a Maggie en Vacas Vaqueras decidió otorgar el perdón a su empleada doméstica, que en diciembre le robó joyas y dinero.

Si bien la mujer aceptó su culpabilidad, Duval no presionó para que pisara la cárcel y su castigo lo reciba en libertad.

"Ya se terminó, al menos para mí. Tuve un careo con ella, aceptó su responsabilidad. La perdoné, por eso está afuera. Ella me pidió perdón, no me importan los cómplices. Como la contraté porque tiene un hijo, la perdoné porque tiene un hijo.

"Si algo tenía que aprender, ojalá lo haya aprendido, si no, ya será la vida la que la siga educando. No es que yo la haya perdonado, dije vámonos a un juicio abreviado que ella tenga la oportunidad de seguir fuera de la cárcel", indicó.

Sus emociones de madre también influyeron para unirse a las celebridades que han defendido a Lucero Mijares, de 19 años, de los comentarios agresivos de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón "El Estaca" en su programa ¡Qué Importa!

"Hay que tener mucha inteligencia para saber utilizar el humor y aún más sabiendo que estás hablando de un corazón que está empezando en esta carrera. Necesitas ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño sin imaginar que va a traer unas consecuencias como las que está trayendo.

"Me da mucho coraje porque no puedes utilizar el humor como careta para justificar tu estupidez. Aunque no fuera hija de (Lucero y Mijares), Lucero es una prodigiosa, con un oído que muy pocos artistas tienen y con una voz que pone el nombre de México en alto, ¿cómo se te va a ocurrir maltratar a una niña?", opinó.

Reina del humor

Cuando comenzó su carrera, Consuelo Duval ambicionaba protagonizar telenovelas y enfocarse en el drama, pero ahora reconoce con orgullo que la comedia ha sido su vida, con la cual ha brillado en programas como La Hora Pico y La Familia P. Luche.

Hace unos días fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine y Comedia, 24 Risas por Segundo y mantiene su paso firme en la televisión internacional, ya que mañana se estrena la segunda temporada de C.H.U.E.C.O., comedia argentina donde participa.

"Es muy superior a la primera, mucho más divertida, C.H.U.E.C.O. ya sale de la casa, empieza a utilizar las redes sociales y genera en la familia una locura muy bonita y muy divertida", afirmó Duval.