Conquistan espacios en armonía

Lavinia Ekaterina Rangel Márrufo es cantautora, pianista y conferencista chihuahuense. Ha hecho vibrar al público con obras de su autoría sobre temas de erradicación de violencia de género a través de la música.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer estrena una canción compuesta por ella titulada ‘Guerreras’, en la cual unió su talento con Gabriela González Trujillo, en el chelo, y Claudia Rico, en violín. Juntas, forman un trío de talento innato.

En entrevista para El Diario, Lavinia Ekaterina platicó de lo que este tema habla y lo que les aporta, el cual va de la mano con videoclip.

“Trata de rendir homenaje a nuestras ancestros y no olvidar a tantas mujeres que abrieron puertas para nosotras. Nos ayuda a sentirnos fuertes, ya que muchas veces nos podemos enfrentar en situaciones de violencia y no reconocemos que existen abusos, entre ellos hacer sentir que las mujeres no son valiosas, y claro que sí, lo somos”, mencionó Ekaterina.

‘Guerreras’

Indicó que la letra de la canción se encuentra en primera persona, donde se pueden encontrar referencias a mujeres como: La Malinche, así como a tantas que han sido enviadas a morir en la hoguera como Hipatía de Alejandría, la primera mujer matemática asesinada a pedradas, a quien la sociedad rechazó por mostrar su inteligencia y talento.

“La interpreto como si fuéramos todas las mujeres, diciendo que se han enfrentado a las hogueras, juicios de pueblos, ataques salvajes de la sociedad y le hablan directo al miedo, donde le dicen a un sistema: ‘He pasado situaciones más grandes que esta, tú crees que me vas a callar, tú crees que me vas a minimizar’ ese es el mensaje, habla de ser sostenidas por nuestras ancestros reconocer a las mujeres que fueron invisibilizadas en la historia que fueron borradas de las páginas de historia o que sus premios les fueron arrancados”.

Una grata experiencia

“Fue un placer y un orgullo poder hacer este equipo con grandes mujeres y lograr hacer la canción que va de la mano con un videoclip, donde participé también con Karina Ruiz, quien es Directora de fotografía y Jennifer Irigoyen, quien documentó todo el proceso, así como el talento de dos pequeñas, Isa y Cami”.

Este es un proyecto independiente, impulsado por ellas. Es un mensaje de fortaleza y de recordar y no olvidar a tantas mujeres que dieron su vida para darnos derechos.

“Aprendí mucho de mis compañeras y amigas. Es eso nuestro aporte, poder decir que venimos a compartir música y por medio del arte dejamos mensajes que tienen que ver con derechos humanos, con prevención de violencia y el respeto que todos debemos tener para todos los seres humanos”, expresó.

Su inspiración

“Todas las mujeres de mi familia, sin duda, han inspirado esta canción, empezando por mi madre, mi abuela, mi tatarabuela”, indicó.

El escenario para grabar el videoclip fue la Quinta Carolina, uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos del Porfiriato en Chihuahua. Un video que aseguró Lavinia Ekaterina le dará vida a esta canción.

“En el video nos acompañaron dos niñas, quienes llevaron a cabo una toma en la que Claudia, Gaby y yo representamos a las pioneras en tomar algún instrumento, pensando en la primera mujer que tomó un chelo, un violín o que empezó a presentarse en escenarios aquí en México. El impacto tan bello y positivo que es para más niñas el voltear a ver a mujeres participar en actividades que antes les fueron negadas, esa representación e inspiración es invaluable y salen estas niñas aplaudiendo y viendo el concierto, y eso nos motiva mucho”

La premier es hoy a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/user/Laviniaekaterina