Conoce al hada madrina de Andrea Meza

Detrás de toda reina de belleza siempre existe un gran equipo de trabajo como el que lidera Raquel Terrazas, quien es parte fundamental en la historia de éxito de las reinas de belleza chihuahuenses, como Andrea Meza, Andrea Sáenz, Ashley Alvídrez e Isela Serrano, actual Miss Chihuahua.

“De chiquita veía los concursos en televisión, era mi sueño participar, me encantaba de pequeña jugaba a ser reina, simulaba que las sábanas eran vestidos de noche y desafortunadamente en aquellas épocas las señoras no estaban tan preparadas para ver a sus hijas en traje de baño, y mi mamá jamás me dio permiso y tuve que dejar de lado ese sueño y me casé”, dijo Raquel Terrazas, coordinadora estatal de Miss Chihuahua y directora estatal de Miss Teen Universe Chihuahua en entrevista para El Diario.

En el mundo de las pasarelas

“Comencé en este mundo apoyando sin ser directora de ningún certamen, trabajé en Gobierno del Estado y ahí se usaba mucho en los equipos de basquetbol, beisbol y voleibol que llevaran madrina y me escogían; obviamente me iba a escondidas de mi mamá, y luego se me presenta la oportunidad de ser la delegada de ‘Miss Seccional’ e hice una pasarela y para mí fue lo máximo, porque con el tiempo pude vivir esa gran experiencia a pesar de estar casada y con hijos”, comentó.

Pero no todo terminó ahí: Raquel no desistió de ser parte de los certámenes de belleza y en el año 2012 comenzó todo, apoyando sin ser directora a Gaby Prieto, Nuestra Belleza Chihuahua 2012.

“Aparte de que tenemos una bonita amistad, ahí estuve durante su proceso, me iba con ella a todos lados, Gaby ganó y me fui con ella a Chiapas. Fue mi primer evento nacional y me quedé dentro del grupo que la estábamos apoyando; cuando regresamos a Chihuahua le llamaron a Gaby para designarla como Reina Hispanoamericana y la enviaron a Bolivia y ese fue mi primer evento internacional. Fue cuarta finalista y al regresar le dieron la coordinación de Nuestra Belleza Chihuahua y me invitó a quedarme con ella, y así comencé a tomarle cariño a todo esto”, contó.

Amplia experiencia

A sus 56 años, con toda la experiencia adquirida, le llegó la oportunidad en el 2016 de ser directora de Miss Chihuahua y de Teen Universe, y aunque no ha sido un camino sencillo, ella ha tomado las riendas y mediante cada una de sus reinas ha puesto en alto el nombre de Chihuahua.

Raquel inició a escribir la historia de Miss Chihuahua como coordinadora estatal con Andrea Meza, Miss Universo, y compartió cómo la conoció.

“La vi en Televisa Chihuahua, recuerdo que en esa ocasión ella había ido a hacer una audición, recuerdo que era para un concurso para cantar, creo era La Voz México, pero la vi rápido y me llamó la atención”

“Y mientras estoy con los dos certámenes de Miss Chihuahua y Miss Teen, me llamaron de la Universidad Autónoma de Chihuahua y me dicen que si podía apoyarlos para organizar ‘Reina UACH’. Jésica Galván era en ese entonces la encargada, y me dijeron que entraría Andrea a uno de los ensayos de la pasarela para apoyar a las candidatas, porque ella era la Reina de Ingeniería. Al entrar la veo muy hermosa, convivimos y se terminó lo que era ese evento, comencé ya oficialmente con la coordinación de ‘Miss Chihuahua 2016’ y en la primera que pensé fue en Andrea Meza”.

“Le mandé un inbox y me dejó en visto, después de una semana me contestó y me dijo que sí le interesaba. Era una niña con temor a la hora de expresarse, le ganaba el miedo y obviamente fuimos trabajando todo eso. La coroné como Miss Chihuahua 2016, luego nos fuimos a México y ganamos Miss México 2017, y nos fuimos a China”.

“Estoy feliz de ser parte de la historia de esta increíble mujer, con ella comenzamos Miss Chihuahua; su excelente desempeño, su carisma y su disciplina fueron pieza clave y jamás perdimos contacto a pesar de que con Mexicana Universal ya pertenecía a otro certamen, aun así continué apoyándola en todo momento, respetando a su equipo de trabajo”, aseveró.

Sede nacional

Chihuahua será la sede del concurso nacional de belleza ‘Miss México 2020’, y Raquel compartió que será el 20 de junio cuando lleguen las participantes a esta ciudad. El 21 de junio arrancan las actividades

“Estaremos tres días aquí con recorridos y es un evento apoyado al cien por ciento por el fideicomiso de ¡Ah Chihuahua!, son los anfitriones; donde se hará el evento de belleza con propósito vamos a entregar las 2 mil cuatrocientas mochilas que recolectaron con la ayuda de todos los coordinadores y todas las niñas para una comunidad en Creel y ahí mismo será la selección del mejor proyecto de labor social”

Proyectos

“Acabo de tomar la dirección estatal de Teen Universe, ya comencé con castings; mi plan trabajar con ellas de 15 a 18 años, que lleven una preparación y hacer una preselección porque muchas niñas pueden ser candidatas ideales para Miss Chihuahua. Ése es el plan, y a futuro me gustaría tener una agencia formal y darle seguimiento a la asociación civil de Miss Pies Ligeros, aunque la economía no está tan fácil, quiero seguir trabajando en esto y entre mis planes está próximamente escribir un libro con todas mis vivencias”, indicó.