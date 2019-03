Conoce 10 curiosidades de Mötley Crüe, banda que llegó a Netflix con 'The Dirt'

Ciudad de México— Si alguien le ha hecho honor a la imagen del rockero rebelde con su excéntrica vida es la banda Mötley Crüe, y así ha quedado confirmado con la biopic de Netflix “The dirt”, publicó El Universal.

La frase “sexo, drogas y rock & roll” queda a la perfección con la agrupación formada por Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil y Mick Mars.

Para los fans del glam rock aquí un recuento con 10 de los datos más curiosos del grupo:

1.- La cinta está basada en el libro autobiográfico"The Dirt" escrito en colaboración entre la banda y el periodista Neil Strauss.

2.- Los problemas con las adicciones se volvieron una constante. A finales de los 80, mientras estaba en casa de su vendedor de drogas, Sixx tuvo una sobredosis. Al darlo por muerto terminaron por botarlo en un contenedor de basura. El accidente no fue del todo malo pues inspiró el verso "Valentine's in London, found me in the trash" de la canción "Dancing on Glass".

3.- Las rupturas y regresos entre el baterista Tommy Lee y su exesposa Pamela Anderson también han sido una constante. La pareja se casó en 1995 a un par de días de conocerse y tuvieron dos hijos. En 1998 el baterista pasó medio año en prisión al ser acusado de golpear a Anderson. También la pareja fue la más famosa en el mundo de la pornografía, luego de que se filtrara un video donde tenían relaciones sexuales. Dicho material está en el récord guiness por ser uno de los más descargados en la historia. El responsable de filtrar dicho video fue el electricista y encargado de las cámaras de seguiridad de lo que fuera en ese entonces la casa de la famosa pareja, Rand Gauthier.

4.- Los problemas entre compañeros también estaban a la orden del día al grado de echar a Vince Neil y sustituirlo por John Corabi. El cambio no dio buenos frutos y Corabi dejó la agrupación para el regreso de Neil.

5.- En sus inicios su estilo era más bien de hard rock callejero. Con la llegada del álbum "Dr. Feelgood" adoptan un sonido más del glam metal.

6.- Tras organizar una fiesta en Redondo Beach, California, un alcoholizado Vince Neil protagonizó un accidente automovilístico en el que falleció el baterista de Hanoi Rocks, Razzle Dingley.

7.- Mick Mars desde muy joven padece espondilitis anquilosante que es una una forma crónica de artritis. Afecta mayormente los huesos y las articulaciones en la base de la columna, donde esta se conecta con la pelvis. Estas articulaciones resultan inflamadas e hinchadas.

8.- El vocalista Vince Neil ha sido acusado de violencia de género en más de una ocasión. En 2011 golpeó a su ex novia Alicia Jacobs en un casino de Las Vegas. Cinco años después, en 2016 atacó a una enfermera.

9.- El bajista Nikki Sixx escribió el libro autobiográfico “Los diarios de la heroína: un año en la vida de una estrella del rock destrozada”, en el que narra su vida a través de sus adicciones. Colaboraron músicos comoSteven Tyler, Slash y sus compañeros de Mötley Crüe.

10.- Sixx estuvo muerto por 5 minutos. En 1987, tras sufrir una sobredosis en la casa de Slash fue llevado por una ambulancia y declarado muerto de camino al hospital. Lo reanimaron inyectándole adrenalina en el corazón.