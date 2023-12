Confirman que 'swiftie' de Brasil murió por golpe de calor

Ciudad de México.- La joven fan Ana Clara Benevides, que asistió a un concierto del The Eras Tour en Río de Janeiro, falleció de un golpe de calor por la falta de agua y las altas temperaturas presentadas en el Estadio Nilton Santos, según un reporte del Instituto Médico Forense de Río.

Luego de una minuciosa investigación por parte de las autoridades de Brasil, se supo que Benevides se desplomó por agotamiento severo durante el transcurso de la segunda canción de Taylor Swift en el show; todo con el agregado de que el 17 de noviembre se informó de una temperatura que alcanzó los 40 grados centígrados.

Además, se confirmó, mediante documentos obtenidos por la agencia de noticias The Associated Press, que los organizadores del estadio no suministraron suficiente agua para los más de 60 mil asistentes, por lo que resultó en una situación de alto peligro debido también a la prohibición para introducir botellas propias al evento.

De acuerdo a estudios por parte del personal médico, Ana Clara, de 23 años, no presentó ningún vestigio de sustancias ilícitas que pudieran haber influido en su muerte, la cual fue por un paro cardiorespiratorio.

La conclusión de uno de los peritos que realizó el análisis reveló que la joven murió a causa de un "grave compromiso en sus pulmones".

Aunque la empresa organizadora Time 4 Fun no ofreció comentarios públicos, el director ejecutivo Serafim Abreu compartió un video donde afirmaba que tomarían medidas para lidiar con próximos eventos en los que se presenten temperaturas altas.

Por todo esto, la Fiscalía de Río de Janeiro comenzó una investigación penal en la que serán llamados a declarar todos los representantes de la empresa.