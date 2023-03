Confirma prometido de Becky G que le fue infiel

Ciudad de México.- Luego de que surgieran rumores sobre una supuesta infidelidad a Becky G, es su prometido Sebastián Lletget quien rompe el silencio sobre el engaño y se disculpa por sus acciones mientras ella se deja ver sin su anillo de compromiso.

A tres meses de anunciar su compromiso y 6 años de noviazgo, el futbolista Sebastián Lletget por medio de un comunicado admitió que se equivocó en su relación con la cantante, por ello, asegura que ingresará a terapia para recuperar su confianza.

"Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.

El jueves pasado circuló en redes sociales el mensaje del supuesto triángulo amoroso, donde la presunta tercera dio a conocer que el futbolista tuvo relaciones con ella mientras se encontraba de viaje en España, además dijo que tenía pruebas y que estaba dispuesta a mostrarlas a la intérprete de "Arranca" si ella la contactaba.

"Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más", se leía en el mensaje.

Sebastián señaló las acusaciones de esta cuenta como la extorsión de una persona que no obtuvo lo quería, también se disculpó con sus seguidores, amigos y familiares afirmando que atraviesa por complicaciones mentales que trabajara en terapia con profesionales.

"He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados.

"He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación".

Hasta el momento Becky G no se ha dicho algo al respecto. Sin embargo, este fin de semana participó en un evento del Angel City FC donde se mostró muy sonriente sin su anillo de compromiso.