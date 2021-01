Confinadas hasta nuevo aviso

Una vez más, debido a la pandemia del coronavirus, el estreno de la nueva entrega de la saga de James Bond se aplazó.

A través de Twitter, los productores de ‘No Time To Die’ anunciaron que la vigésimo quinta película de la franquicia se estrenará el 8 de octubre y no el 2 de abril, como anteriormente se había programado.

Esta es la tercera ocasión que se cambia la fecha de lanzamiento del filme que despide a Daniel Craig como James Bond. La fecha original de estreno de la cinta era en abril de 2020, luego la aplazaron a noviembre de ese año y por último al 2 de abril de 2021.

‘No Time To Die’, dirigido por Cary Joji Fukunaga y protagonizado también por Rami Malek, Lashana Lynch y Ana de Armas, es una de las numerosas películas que han tenido que ser postergadas debido a las restricciones que han obligado a cerrar las salas de cine en todo el mundo por el Covid-19.

Sony, por ejemplo, decidió aplazar varios estrenos previstos para los próximos meses. ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’ pasa de abril al 11 de junio, ‘Ghostbusters: Afterlife’ de junio al 11 de noviembre y ‘Cinderella’, protagonizada por la cantante Camilla Cabello, de febrero al 16 de julio.

Lamentablemente, no todas las películas tuvieron la fortuna de ser aplazadas dentro del calendario de 2021. ‘Morbius’, el nuevo spin off de Spider-Man ubicado en el universo de Venom, ya no se estrenará el 8 de octubre de este año, llegará a la pantalla grande hasta el 21 de enero de 2022.

Peligra ‘Black Widow’

Si las campañas de vacunación masiva continúan avanzando lentamente, la situación para la industria cinematográfica será muy parecida a la que se vivió en 2020.

Según informa la revista Variety, si el panorama no mejora, es probable que se genere un nuevo retraso en el calendario de estrenos de Marvel, cuya Fase 4 comenzó con el lanzamiento de la serie ‘WandaVision’ en Disney+.

Esto significa que ‘Black Widow’, que tiene previsto su estreno en cines el 7 de mayo (un año después de su fecha original de lanzamiento), podría volver a postergarse, e incluso, tal y como apunta Variety, estrenarse directamente en la plataforma de streaming con un lanzamiento mixto, siguiendo el ejemplo de ‘Wonder Woman 1984’ de Warner.

A expensas de que se confirme este retraso, y en medio de postergaciones, IndieWire dio a conocer que ‘Nightmare Alley’ de Guillermo del Toro, protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Willem Dafoe, se estrenará el 3 de diciembre de este año.

