Confiesa Liam Neeson que quiso matar a un afroamericano

Ciudad de México— Liam Neeson admitió que hace años tuvo pensamientos de violencia racista, luego de que una amiga cercana a él fue víctima de violación por parte de una persona negra.

En una entrevista para el diario The Independent, el actor confesó que tuvo deseos de venganza por una semana.

"Ella manejó la situación de una forma extraordinaria, pero mi reacción inmediata fue... Le pregunté si sabía quién era, de qué color era... Ella dijo que era una persona negra", relató el intérprete.

"Recorrí lugares con un palo, esperando a que alguien se me acercara, me avergüenza decirlo, y lo hice tal vez durante una semana, esperando a que 'un negro bastardo' saliera de un pub y yo pudiera matarlo", agregó.

Neeson no reveló detalles mayores para proteger la identidad de la víctima, quien llegó a sospechar de la actitud del británico.

"Me tomó una semana, quizás semana y media pasar por ello. Ella decía: '¿a dónde vas?', y yo decía: 'Sólo salgo a dar un paseo'".

El actor reveló que era la primera vez que hablaba en público sobre esa situación, pero que aprendió una lección.

"Es horrible, pero aprendí una lección de todo eso, cuando finalmente pensé '¿qué diablos estás haciendo?'"

"Vengo de una sociedad con problemas. Crecí en Irlanda del Norte y ya sabes, conocí a un par de tipos que murieron por una huelga de hambre, y tenía conocidos que estaban atrapados en otros problemas, por eso entiendo la necesidad de venganza, pero eso sólo conduce a más venganza, a más y más asesinatos, y la prueba de ello es Irlanda del Norte. Todo esto que está sucediendo en el mundo, la violencia es prueba de eso, ya sabes", declaró.