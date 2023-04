Confiesa Gerard Piqué ser atacado por fans de Shakira

Ciudad de México.- El exfutbolista Gerard Piqué lanzó un contundente mensaje contra los fans de Shakira, como consecuencia de los ataques que ha recibido tras su separación.

Durante una transmisión en vivo del canal Jijantes en Twitch, el ex de Shakira se animó a hablar sobre las consecuencias de su ruptura con la intérprete de "Ojos Así", narrando que los fans son quienes se han dedicado a lanzarle mensajes de odio por lo ocurrido.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridad, es de miles, no me importa nada, de verdad es cero.

"Porque no los conozco de nada, es gente que vete a saber tú, están ahí. Es gente que no tienen vida, y ¿qué importancia les tienes que dar? Es que es cero", confesó el deportista.

Piqué argumentó que nunca va a tomarle importancia a los mensajes de los fans de Shakira porque considera más sano hacerlo.

"No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y lo trato como si fuera, no sé, y esto es muy sano, porque si le das importancia a esto estás muerto".

¿Lanza Piqué indirecta contra Shakira?

Además de explicar que ha recibido mucho odio en redes sociales, el exjugador del FC Barcelona, se mostró molesto por la situación del tema "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", a lo que denominó "beef".

"No quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar 'beef', que está muy bien, que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras el 'beef', y queda muy bien a título personal, (reaccionan como) ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar?, ¿Que alguien se suicide?", arremetió el empresario español.

Las declaraciones de Gerard Piqué se viralizaron en redes sociales, donde un fragmento del programa circula y muestra la molestia de la ex pareja de Shakira.