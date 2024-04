Confiesa Frankie Muniz que dejó set de 'Malcolm' por tensión

Ciudad de México.- Frankie Muniz confesó que los días de filmaciones en Malcolm el de En Medio (Malcolm in the Middle) se caracterizaron por contar con un ambiente lleno de tensión, el cual lo orilló a salir del set en un par de capítulos de la serie.

Durante el reality show "I'm a Celebrity Australia", Muniz expuso que tuvo el valor de enfrentar a algunas personas que formaron parte de la producción que impulsó su carrera.

"Hubo dos episodios en los que no estuve. Salí del set. Todos tenían mucho miedo de manifestarse cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas. Como si caminaran sobre alfileres y agujas. Me sentí tan mortificado al ver a la gente con miedo de defenderse que pensé: 'Di algo'", recordó el también piloto de carreras.

"No me importaba si me decían que nunca volvería, porque para mí valía la pena. Ayudó mucho que el programa se basara en mí", añadió Muniz.

Frankie logró forjar una carrera en Hollywood debido a este protagónico, sin embargo, él se sinceró sobre dicho éxito, reiterando que se llegó a sentir fuera de lugar.

"Nunca sentí que encajara completamente en el mundo de Hollywood, a pesar de que estaba en ese mundo.

"Me nominaron a los premios Emmy y a los Globos de Oro, iba a todo esto, estaba allí y pensé, ¿cómo estoy aquí?", reflexionó el actor.

El actor añadió que prefirió alejarse en su "pequeño mundo" el cual disfruta más porque tiene la oportunidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

"Odiaba Los Ángeles, así que me quedé en mi propio pequeño mundo, mi propia pequeña burbuja.

"El mudarme a Arizona lo hice por capricho, e inmediatamente me di cuenta de que comencé a mirar hacia arriba. Empecé a disfrutar mirando árboles y pájaros en el cielo. Ir al supermercado era algo divertido. Eso no se consigue en Los Ángeles. Es una experiencia miserable", reconoció.