Confiesa Ellen que sufrió abuso sexual

Ciudad de México.- Ellen DeGeneres confesó que sufrió agresiones sexuales por parte de su padre cuando tenía 15 años de edad.

La presentadora hizo la revelación en el programa My Next Guess Needs No Presentation with David Letterman, en donde mencionó que su padre usó el cáncer de mama de su madre como un pretexto para abusar de ella.

"Cuando ella estaba fuera de la ciudad, me dijo que él sintió un bulto en el busto de mi madre, así que para no decepcionarla necesitaba sentir el mío".

"Estoy enojada conmigo misma porque, ya sabes, no hice nada para detenerlo. Era muy débil, tenía 15 o 16 años", declaró la también actriz.

DeGeneres mencionó que se atrevió a compartir su historia para que niñas y jóvenes no dejen que alguien las agreda de esa forma.

"Nosotras simplemente sentimos que no valemos la pena, tenemos miedo de alzar la voz y tenemos miedo de decir 'no'".

"Cuando veo que no se cree en lo que dicen las víctimas me molesta muchísimo, porque no inventamos las cosas. Y me agradan los hombres, pero desafortunadamente hay muchos que se salen con la suya", dijo.

La presentadora hizo un llamado para que las mujeres que han sufrido de este tipo de abuso no se guarden nada y alcen la voz.