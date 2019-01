Confiesa problemas psicológicos

Londres— Si este martes fue Kate Middleton quien sorprendió a todo el mundo con su confesión sobre sus problemas con la maternidad, esta vez fue el príncipe William quien se animó a seguir sus pasos.

William de Reino Unido se sinceró sobre cómo le afectó psicológicamente su trabajo como piloto de ambulancias aéreas. El duque de Cambridge reconoció que ha notado las consecuencias recientemente.

“Todavía me resulta muy difícil hablar de ello. Es algo con lo que me emociono mucho, porque está directamente relacionado con mis hijos y es muy duro recordarlo”, explicó este miércoles en el Foro de Davos en el que se han tratado asuntos de salud mental.

William detalló que es ahora cuando realmente las historias de las que fue testigo han empezado a afectarle, a raíz de ser padre.

De hecho, lo que le hizo tocar el límite fue “la relación entre el trabajo y la vida personal”. “Empecé a tener sentimientos que hasta entonces no había tenido nunca. Me sentía triste y deprimido por esa familia en particular”, relató, en referencia a un rescate que no salió bien y en el que murió ahogado en el río un chico de 16 años.

El duque de Cambridge explicó que empezó a guardarse las cosas y podría haber optado por “manejarlo solo”, pero entonces con el tiempo “el problema se habría manifestado mucho peor”. “Si no hubiera tomado la decisión que tomé entonces, habría ido cuesta abajo y habría tenido que preocuparme de mi salud mental mucho más”.