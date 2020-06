Confía LP en que regresará la música en vivo

Reforma

Ciudad de México.- La cantautora LP, intérprete del éxito "Lost On You", es una más de las muchas figuras afectadas por el Covid-19. Su gira mundial tuvo que ser empujada hasta 2021, y ahora sólo pide paciencia y calma.

"Tranquilícense, no creo que la música en vivo se acabe", dice del otro lado del teléfono.

Para sacarse la espina, acaba de lanzar el álbum Live in Moscow. Hasta ahora no había publicado un material en vivo, y éste, grabado en el Crocus City Hall de Moscú, es una celebración de la música que se toca cara a cara con el público.

"No me molesta hacer conciertos por streaming, pero no son mis favoritos. Si me toca hacer uno, trato de interpretar igual. Pero por supuesto quiero tener una audiencia frente a mí.

"Los conciertos en vivo regresarán. Tomará un tiempo, sólo tenemos que ser pacientes. Creo en verdad que la gente necesita contacto, reunirse y sentirse para escuchar música", comenta.

Laura Pergolizzi, su nombre real, tiene años presentándose en Rusia. Cuenta que cuando era niña, la Unión Soviética le despertaba un aura de misterio por la Guerra Fría, pero cada una de sus visitas derrumbó cualquier prejuicio.

"Me daba miedo, por todas esas mierdas de la política", confiesa.

Al pisar el país por por primera vez, la enamoraron el clima helado y la energía de la gente, su gastronomía, la belleza de sus edificios, el vodka y el ballet Bolshói interpretando El Cascanueces, entre otras cosas.

LP, quien ha escrito éxitos para Cher, Rihanna y Christina Aguilera, admite que muere por poder volver a tomar sus cosas y salir de gira. Sin embargo, estar en casa le ha resultado productivo.

"Estoy trabajando en un nuevo disco, así que de alguna manera el parón me ha ayudado. Habría tenido que hacer nuevas canciones durante los viajes, pero ahora estoy en casa, con vino.

" Antes de esto tenía, calculo, material suficiente como para dos álbumes. Ahora creo que ya tengo para tres. Eso no puede ser malo".

De 39 años, LP tiene claro que, cuando los auditorios, foros y conciertos puedan recibir multitudes de nuevo, entre las primeras cosas que quiere es venir a México. Aquí, asegura, ha tenido de las mejores experiencias de su vida profesional.

"México, en general, tiene toda mi admiración. No creo que eso cambie. La gente reaccionado a mi música o sólo diciendo hola. Hay puro amor y calidez.