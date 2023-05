Conecta Diego Luna con 'la Fuerza' de Star Wars

Ciudad de México.- ALFREDO LECONA: ¿Cuál es tu primer recuerdo de Star Wars? Incluso el momento, si lo tienes claro, y ¿qué te volvió fan de la saga?

No recuerdo puntualmente dónde estaba y cómo fue que vi la película la primera vez. Tendría yo cinco o seis años cuando la vi. Yo nací en el 79, llegué tarde, ya la película tenía dos años de haberse estrenado.

Y recuerdo que sí me hacía sentir parte de una dinámica que le pertenecía a mis primos mayores. Me hacía sentir parte de un grupo. Pero además de lo que significaba socialmente ya saber que era Star Wars y poder jugar y agarrar un sable, recuerdo que la película sí me dejó marcado.

Era una película demandante, que si la conquistabas te hacía sentir más grande. Una película que no era complaciente. Empezaba con un texto... había que leer un texto para entenderla.

Recuerdo haber estado poniéndole pausa a la casetera, a la beta, para verla y para poder entender el texto. Y era un texto que además sonaba adulto, hablaba de insurgencia, hablaba de rebelión, no sé, era muy político, lo cual en mi casa era bien visto.

En mi casa, hablar de política era hablar de lo que se tenía que discutir.

OLIVIA ZERÓN: ¿Qué significó para ti entrar a este universo interpretando a un personaje tan complejo y tan fundamental que en Star Wars de 1977 es parte de esa historia que aparece en el famoso texto amarillo flotando en el espacio? ¿Quién es Cassian Andor?

Sí, ¿quién iba a decir que ese texto que me costó tanto trabajo leer tenía información que después sería esencial para darle vida a un personaje en mi carrera como actor? Creo que pensar en eso es lo que hace para mí esta experiencia, la de Rogue One y la de Andor, algo único.

Pocas veces puedes decir como actor que trabajas en algo que te conecta de forma tan profunda con ese que eres como espectador.

Digamos que para mí, el episodio cuatro, Una Nueva Esperanza, es sin duda uno de esos primeros pasos que di como espectador para irme creando una personalidad.

¿Quién es Cassian Andor? Pues sabemos poco, sabemos lo que dice ese texto, sabemos algunas cosas más que se han dicho, que están escritas, pero juntando toda la información que había sobre el personaje en Rogue One, lo que me di cuenta es que había una ausencia de información y por ende una libertad total de crear una historia.

Yo me hice mi propia historia, cosa que haces cada que te acercas a un personaje como actor. Pero después en Andor esa historia se volvió pública de alguna forma. Había que contarla.

Y fue un trabajo muy cercano con Tony Gilroy, el escritor y productor de la serie, donde además fue muy lindo ver que su primera propuesta era muy cercana a la mía.

Estamos hablando de un personaje que es un migrante, un refugiado, es alguien que ha sido forzado a migrar más de una vez y había que contar eso con detalle.

AL: No sólo es por el cariño y el gusto de que estés con nosotres en el Café de la Mañana, de verdad creo que Andor es la mejor serie de Star Wars hasta ahora porque es una historia que podría contarse fuera del universo de la saga y sería perfectamente vigente en nuestros tiempos. Personalmente, me ayudó mucho verla al día en que se estrenaban los episodios porque había ahí cosas que conectaban perfectamente con la realidad, vaya, del País. Represión, extractivismo, medio ambiente, centros de inteligencia militar para espiar y erradicar inconformes. Son los tiempos del imperio, Diego. Pero también hay conexión con nuestros tiempos y con nuestra historia, en rebeldía, insurgencia contra insurgencia. Como mexicano, ¿qué conexiones de esta ficción con la realidad te provocaron más? ¿Qué tanto hay ahí de tu historia o nuestra historia?

Bueno, primero me declaro también fan del Café. Les agradezco que lo hagan diario. Si algo tengo que criticarles es que es muy corto, pero ahora que estoy trabajando en la segunda temporada y que estoy lejos de México, me ayuda muchísimo y me hace bien escucharles. Así que les agradezco.

Y esa pregunta me cuesta trabajo responderla porque lo que me pasa es que siento que tenemos muy mala memoria. Pareciera así, en efecto, que la serie está hablando de lo que hoy pasa en México.

Pero si esta serie la hubiéramos visto hace seis años, 12 o 18 años, probablemente hubiéramos dicho lo mismo. Tendemos a repetirnos. Y si algo ha hecho muy bien Tony Gilroy es buscar referentes universales que tienden a ser vigentes, porque tristemente somos eso. Repetitivos hasta el cansancio.

Pero además, una cosa que pasa con la serie, por lo que digo que no nos pertenece simplemente a los que la vemos desde México, es que dice cosas distintas, depende de dónde se vea. Obviamente, además, porque estoy involucrado yo y quieras o no, eso genera cierta influencia en el qué y cómo se escribe.

Para empezar, hay que contar la historia de este personaje, de su acento. Hay que contar la historia de un personaje que no se parece ni parece venir de donde los demás vienen. Eso ya definitivamente nos abre un territorio creativo para explorar que no se había hecho antes en Star Wars.

Pero yo creo que la serie se ve distinto en México que como se ve en los estados fronterizos de EU versus en el norte de EU, de como se ve en Francia. Sin embargo, en todos lados pareciera ser muy pertinente.

Al fin y al cabo, es una serie en contra de la opresión. Habla del despertar social, del despertar de una revolución y las condiciones para que se dé. Eso es pertinente en el mundo entero hoy.

