Condenan a diseñador de efectos visuales de 'El Señor de los Anillos'

Ciudad de México— Serguéi Kudriávtsev, diseñador de efectos visuales de El Señor de los Anillos, fue declarado culpable y condenado a 26 años de cárcel por haber asesinado a sus padres, supuestamente porque no cuidaban bien a su perro.

Kudriávtsev, de 48 años, residente en Reino Unido, de nacionalidad rusa y neozelandesa; al entregarse a la Policía aseguró que durante el crimen fue plenamente consciente de sus actos.

Refirió que tras una discusión con sus padres, Tatiana Kudriávtseva y Vladímir Kudriávtsev, de 68 y 69 años, respectivamente, los apuñaló porque no brindaban el cuidado adecuado a su mascota.

La sentencia del juez se emitió el pasado 11 de octubre y dictamina que debe estar un mínimo de 26 años en prisión.

De acuerdo con el portal de noticias ruso RT, Kudriávtsev confesó que llevaba meses intentando apagar la ira que sentía hacia sus progenitores y le dijo a su esposa que ellos siempre dejaban la ventana abierta, lo que, según él, provocó que su perro, un mastín llamado Enzo, un día se despertara con una infección en los dientes, según el fiscal Anthony Orchard.

Además, el convicto aseguró que para su perro el ambiente del hogar de sus progenitores resultaba deprimente, dado que el padre padecía cáncer; durante el juicio dijo que no estaba arrepentido, pero que sentía que debía pagar por lo que hizo.

Esta no es la primera vez que Kudriávtsev protagoniza un episodio de estas características, ya que su ex esposa comentó a la Policía que en 2008 murió un perro que tenía en ese momento, por lo que pensó en suicidarse.

En otra ocasión la culpó del deceso de otra perra llamada Nikita, por lo que, poco después, la mujer le pidió el divorcio, pues la convivencia con su ex pareja le daba miedo.

Además de El Señor de los Anillos, Kudriávtsev colaboró en diversas cintas de Hollywood como X-Men: La Batalla Final, Avatar y El Planeta de los Simios: (R)evolución.