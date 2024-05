Condecoran a ABBA con título real sueco por su carrera pop

Associated Press | La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años Associated Press | La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años Associated Press | La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años

Copenhague, Dinamarca.- Los miembros del cuarteto pop sueco ABBA, que triunfaron en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1974 con la alegre 'Waterloo', recibieron el viernes uno de los títulos más prestigiosos de Suecia de manos del rey Carlos XVI Gustavo. La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años a Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, quienes se convirtieron en "Comendadores de Primera Clase" de la orden por sus "esfuerzos muy sobresalientes en la vida musical sueca e internacional". Suecia tiene varias órdenes, incluida la Orden Real de los Serafines, que se otorga a los jefes de estado y a la realeza extranjera, y la Orden Real de la Estrella Polar, que se otorga a ciudadanos extranjeros y apátridas. La Real Orden del Vasa, que se otorga en reconocimiento a los esfuerzos personales por Suecia o por los intereses suecos, así como por el desempeño exitoso de deberes y asignaciones públicas, estuvo inactiva hasta finales de 2022, cuando se reactivó después de que las regulaciones abrieran nuevamente las Órdenes Reales a los ciudadanos suecos. A principios de este año, los candidatos para recibirla fueron nominados por el público y el gobierno sueco y el rey aprobó a los nominados que incluían a los cuatro miembros de ABBA. Las órdenes fueron otorgadas durante una ceremonia solemne en el Palacio Real, en las doradas Salas de Asambleas de Vita Havet. El monarca les entregó la orden en una caja roja mientras la reina Silvia les entregaba un diploma. El rey Carlos Gustavo también condecoró a dos ganadores del Premio Nobel 2023: la física franco-sueca Anne L'Huillier y Svante Pääbo, quien ganó el codiciado premio en física y medicina. Ambos fueron nombrados Comendadores Gran Cruz de la Real Orden de la Estrella Polar por sus "destacados esfuerzos de investigación".