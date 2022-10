Con toque fronterizo

Antes de que la miel comience a fluir durante la presentación de Sin Bandera, el público que asista hoy al Estadio de Beisbol Juárez tendrá oportunidad de escuchar una buena propuesta de rock fronterizo.

Charly y Los Indie-Gentes es el grupo que antecederá el concierto del exitoso dúo compuesto por Noel Schajris y Leonel García, abanderados del pop romántico mexicano.

Al escenario subirá Charly Cervantes, seguido por Juan Rodríguez, dKe Diego y Héctor Grajeda, quienes aportan sus talentos para crear el distintivo sonido de la banda que tiene sus orígenes en el movimiento de rock de los años noventa.

El proyecto, cuenta Charly, resurgió luego de que el grupo Desorden No Autorizado (DNA) cerró su ciclo de vida; no obstante, él no se sentó a ver la vida pasar y su inquietud artística lo llevó a componer nuevas canciones.

“DNA empezó en el 93 y terminó en el 96, y luego en 2007 nos volvimos a juntar, grabamos un álbum que se llama ‘Envuelto en pena’ y seguimos hasta 2017. Ya que terminamos, yo empecé a grabar una canción, de todo a todo, pero como no sé tocar la batería, invité a un baterista y la empecé a promocionar por las redes sociales”, comparte Charly Cervantes.

A la canción le fue bien y Charly logró proyectarse en otras partes de México y Latinoamérica. Como sus seguidores comenzaron a demandar más música, les compartió lo que había hecho con DNA, aquella banda alcanzó gran popularidad, sobre todo con el tema ‘Entre las sábanas’.

Cuando Charly vuelve a tomar impulso, pronto le surgieron invitaciones para tocar en vivo, y fue ahí que invitó a otros músicos para darle cuerpo a Charly y Los Indie-Gentes.

“Mi idea era escoger al músico invitado, así salió el nombre, porque, dije, soy independiente de la gente”, agrega.

Con lo que no contaba el cantautor es que dos de sus antiguos compañeros de banda se entusiasmaron con seguirlo en la andanza musical. Héctor y Juan, ex integrantes de DNA, ahora son parte del proyecto. Luego se les sumó dKe Diego, ex baterista de Uff.

Respecto al estilo de los nuevos temas, dice que ciertamente hay similitudes con lo que hacían anteriormente, ya que Héctor y él se encargan de la composición, “es la misma esencia”.

“Tocamos en la Ciudad de México y al mes en Guadalajara, y regresamos con ganas de meternos al estudio, pero la pandemia nos complicó todo, duramos un tiempo sin actividad, grabando a distancia. La meta era grabar un álbum, pero ahora es distinto, así que vamos soltando de canción en canción”.

En el concierto de hoy, en el que serán teloneros de Sin Bandera, Charly y Los Indie-Gentes tocarán ‘Luces de la ciudad’, ‘También’, y por supuesto, ‘Explorándote’ y ‘Entre las sábanas’, de la era de DNA.

Charly y Los Indie-Gentes

15 de octubre a las 9:00 p.m.

Estadio de Beisbol Juárez

