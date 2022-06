Con toda la fuerza

A partir de mañana las principales plataformas de streaming mantendrán cautivos a sus suscriptores con la llegada de atractivas historias de las que no querrán perderse detalle.

El mejor ejemplo de ello es el lanzamiento de la serie ‘Obi-Wan Kenobi-, con la que Disney+ cautivará a los fanáticos de Star Wars, pues Ewan McGregor volverá a encarnar al célebre maestro jedi.

La misma fecha fue elegida por Netflix para poner a disposición la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, una de las producciones originales más exitosas de su historia –la tercera temporada sumó 67 millones de reproducciones-.

Obi-Wan Kenobi

Por Disney+

Luego de ‘The Mandalorian’ y ‘The Book of Boba Fett’, esta plataforma continúa ensanchando el universo de Star Wars, ahora con el estreno de ‘Obi-Wan Kenobi’.

La serie que estrena mañana se adentrará en aquellos momentos en que las películas perdieron de vista al maestro jedi, así que los fanáticos sabrán exactamente que hizo Obi-Wan el tiempo que estuvo escondido.

Estelarizada por Ewan McGregor, la serie constará de seis episodios –los primeros dos liberados el mismo día-, escritos por Joby Harold, quien previamente ha trabajado en ‘King Arthur: Legend of the Sword y Army of the Dead’.

El tiempo exacto en el que se ubica la trama es a mitad de camino entre las dos trilogías de George Lucas: 10 años después de ‘Episodio III - La venganza de los Sith’, que marcó la última aparición de McGregor como el personaje, y nueve años antes de que el fallecido Alec Guinness hiciera su entrada como Ben Kenobi en ‘Episodio IV – Una nueva esperanza’ de 1977.

Stranger Things, cuarta temporada

Por Netflix

La temporada cuatro de 'Stranger Things' se estrenará en dos tandas de episodios. La primera se libera justo mañana y los últimos dos capítulos se podrán ver hasta el próximo 1 de julio.

En el comunicado oficial, Netflix la presenta de la siguiente manera: “Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado”.

Obviamente, los amigos a los que se refiere la sinopsis son Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughin); otros personajes que repiten son Joyce (Winona Ryder), Max (Sadie Sink), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) y Hooper (David Harbour).

The Things About Pam

Por Star+

Miniserie de seis episodios basada en una historia verídica protagonizada por la ganadora del Óscar, Renée Zellweger.

El relato inicia con el descubrimiento del cuerpo de Betsy Faria, quien realmente fue asesinada en 2011, motivo por el cual su marido fue condenado, aunque él aseguró no haberlo hecho.

Luego de ello, una serie de sucesos ocurridos expusieron una trama realmente macabra en la que participó Pamela Marie Hupp.

El buen patrón

Por Amazon Prime Video

También a partir de mañana podrá verse por esta plataforma ‘El buen patrón’, comedia española que centra su historia en Julio Blanco, el propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales, ubicado en una pequeña ciudad española, quien espera la visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial.

Julio, enfocado en que todo tiene que estar perfecto para la visita, trabaja a contrarreloj intentando resolver los problemas que van apareciendo, mientras todo parece conspirar contra él.