Con talento nato

Chihuahua, Chih.- Nora González rinde homenaje a su tierra natal y estrenó una canción titulada ‘Soy de Parral’ la cual actualmente promueve. Este tema se centra en la capital del mundo y sus tradiciones. La idea de crear esta canción fue concebida por la artista parralense desde hace varios años, así lo contó en entrevista para El Diario.

“Tenía la intención de producir una obra musical que rinde a mi tierra natal Parral, sin embargo, por alguna razón no la había podido hacer. Posteriormente, se presentó la oportunidad de conversar esta idea con mi productor Chucho Rincón, quien es un autor muy reconocido y oriundo de Ciudad Juárez. Por lo tanto, le brindé todo lo que deseaba expresar en esta obra y dio la casualidad que se lanzara ahora que ya es pueblo mágico Parral, todo coincidió todo muy bonito también con el Centenario de Pancho Villa”

“El tema ha tenido recibido una gran respuesta por parte del público, especialmente de aquellos que ya no residen en Parral, y que por algún motivo vive en Estados Unidos o en Europa, me han manifestado una gran nostalgia y me dan su apoyo. Estos comentarios me han hecho sentir profundamente contenta y me motiva mucho”, dijo.

ORGULLOSA DE SU TIERRA

La oriunda de Parral, Chihuahua, expresó su profundo orgullo por el lanzamiento de esta canción porque Parral se encuentra presente en múltiples obras musicales, sin embargo, no se limitaba a un tema exclusivo a este hermoso lugar.

“Yo quería que tuviéramos un grito de guerra, un himno y que tomara un sitio muy especial en la gente, obviamente en mi corazón ya lo tiene y, por supuesto, espero que la gente de Parral les guste mucho”

La carrera de la Charra Millennial, como también es conocida en el medio del espectáculo, va viendo en popa, ya que en junio se presentó en el Auditorio Nacional con la Sonora Santanera, también compartió escenario con la Orquesta Pérez Prado en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“En Chihuahua estuve en Aire Liebre estuve con unos rumberos y estoy muy contenta con todo lo que está pasando en mi carrera y preparada para todo lo que venga”, expresó.

VIVE UNA NUEVA ETAPA EN SU CARRERA

El tema ‘Soy de Parral’ forma parte de un álbum inédito completamente original que se lanzará el próximo año. Pero se han estado estrenando varios sencillos del disco a lo largo de este año. 'Soy de Parral’ es el sencillo más reciente y será en un mes cuando estrene el siguiente sencillo que llevará por nombre ‘Esa señal’ una canción inédita. En esta producción discográfica Nora participa como compositora en la mayoría de las canciones que contendrá el disco, que todos los temas con inéditos.

“Estoy viviendo otra etapa muy padre, tengo bastantes conciertos y eso me emociona mucho, siento que todo va en buen camino porque no he quitado el dedo del renglón y el apoyo de la gente”

LO QUE VIENE

“La presentación que tengo próximamente es en el Festival Arre, es el primer festival de regional mexicano que existe y será en la Ciudad de México en el Autódromo Rodríguez. Además, estarán presentándose Peso Pluma, Nathanael Cano, mis paisanos, Caballo Dorado, Edith Márquez, entre muchos más. Ahí estaré también representando al estado grande con un gran orgullo”, puntualizó.

Nora cuenta con un talento nato y descubrió el gusto por la música desde pequeña, después de terminar sus estudios dentro de la música, y de participar en un sinfín de eventos y concursos, decidió iniciar su proyecto como solista, empezando con el pie derecho.