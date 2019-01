Con permiso para posar atrevida

Ciudad de México— Los hijos de Aracely Arámbula, Miguel y Daniel, no se molestan ante las fotografías sensuales que ella publica en redes sociales.

"No, para nada... No son celosos", afirmó la actriz en entrevista en el estreno de la obra Entre Mujeres.

La expareja de Luis Miguel afirmó que las imágenes que comparte muestran sus momentos de felicidad.







Al posar en bikini, Arámbula sabe que está expuesta a críticas y piropos por parte de algunos internautas, los cuales recibe con mucho gusto.

"Me encantan y los agradezco mucho. Uno debe de sentirse bien. La verdad son piropos muy lindos, la mayoría de la gente siempre me pone cosas hermosas.







"Recibo muy pocas críticas y eso también es muy lindo. Entiendo que siempre tiene que haber alguien a quien critiquen. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta", puntualizó.

Todas estas imágenes también son prueba de que "La Chule" inició su 2019 con gran energía.

Emocionada, compartió que próximamente iniciará grabaciones de la segunda temporada de La Doña.







"Sería un pecado sentirme infeliz. Estoy feliz porque tengo muchos proyectos en puerta y también el amor sigue en nuestras vidas", sostuvo.

La actriz aprovechó su paso por la alfombra roja para aplaudir el triunfo de Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta Roma, luego de que se anunciara su nominación al Óscar como Mejor Actriz.

"Qué lindo que una mujer le haga un homenaje a las personas que se dedican al hogar. ¡Qué maravilla, porque sin ellas no haríamos nada!. Es un orgullo para México".