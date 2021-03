Con paso firme

Profesionista de 24 años y de una belleza envidiable, la juarense Cinthya Ivonne Cano Pulido viajará a Antalya, Turquía, para participar en el certamen de modelaje internacional Future Fashion Faces World.

Entrevistada al respecto, Ivonne compartió que fue recomendada por una amiga y animada a concursar por Carlos Zamora, director de la agencia de modelos a la que pertenece (SGC Models International), siendo la única juarense de las tres mexicanas que irán a Oriente Medio, además de otros dos chicos.

Luego de pasar la prueba por videocasting, la joven ha seguido preparándose para tan importante reto; la práctica en pasarela y el entrenamiento en el gimnasio han sido constantes.

De esta manera espera estar lista para el concurso que se llevará a cabo del 10 al 18 de abril, por varias etapas.

“Esta oportunidad que se me está presentando no me la esperaba, fue de la noche a la mañana y es lo que siempre he querido, ser top model y representar a mi país”, expresó Ivonne, muy contenta de participar por primera vez fuera de México.

La experiencia que le antecede a su participación en Future Fashion Faces World fue la designación como Miss Nuevo Casas Grandes en 2019, título con el que quedó entre las finalistas del certamen Miss Chihuahua de ese mismo año.

Si bien el 2020 fue de poca actividad para el modelaje, Ivonne lo aprovechó para graduarse como ingeniero en Logística Internacional por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Actualmente trabaja en la empresa Siemens en el departamento de Aduanas.

Combinar su pasión por el modelaje con su profesión no le ha sido difícil, pues las pasarelas o las sesiones de fotos las hace por las tardes o los fines de semana.

Ahora que viajará a Turquía, Ivonne expresó la ilusión que le da conocer ese país, y aprovechar esa vivencia en su profesión.

“Me da ilusión viajar, conocer, me falta mucho por aprender, pero conocer otra cultura, otro país, otros lenguaje, es interesante”.

Ivonne compartió que ya tiene la maleta casi lista con varias prendas y el traje típico de charra confeccionado por el diseñador chihuahuense Alfonzo Pizarro.

“Estoy enfocada en mi trabajo y en seguir creciendo como modelo. Si me preguntan cuál actividad es la que pesa más, las dos van de la mano”, aseguró.

Para poder viajar a Turquía, Ivonne ha realizado eventos recaudatorios en los que ha sentido el apoyo de familiares y amigos.

“Me siento nerviosa pero muy emocionada. De ser modelo local a modelo internacional y representando a México es un gran honor, es un paso más en mi vida. Hasta el día de hoy puedo decir que he logrado todos mis objetivos y este es un gran reto para mí”, concluyó.

Cinthya Ivonne Cano Pulido

Edad: 24 años

Peso: 53 kilos

Estatura: 1.68 metros

Medidas: 89, 73, 92