Con madera de estrella

Ana Karina es una joven actriz y conductora originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien ha participado en proyectos relevantes como: ‘Fuego Ardiente’ (Televisa), ‘Esta Historia Me Suena’ (Televisa), ‘Jellyfish.xth’ y ‘Más Random’ (Telehit), este último es el programa actual en el que participa como conductora. Es una destacada influencer con un talento nato.

En una entrevista para El Diario, señaló que el año 2023 fue sumamente intenso y se encuentra plenamente satisfecha con todo lo que le sucedió.

“El año 2023 fue un año en el que me desplacé de arriba a abajo, sin embargo, me resultó gratificante. Justo inicié un programa en Telehit, denominado ‘Más Random’ el cual incluye diversas dinámicas que se presentan muy divertidas con el propósito de conocer más fondo a los invitados”, dijo.

La influencer chihuahuense de 28 años de edad, consciente de que las plataformas digitales es lo de hoy, se aventuró a proponer el proyecto ‘Más Random’, un programa que se transmite por Telehit, sin dejar de compartir contenido a las redes sociales del canal.

A lo largo del programa, realizan dinámicas con los invitados, ya sea un artista o un creador de contenido, con el objetivo de transmitir buenas vibras y hacer reír al público. Se trata de un programa en directo que posibilita a los televidentes establecer una conexión directa, además pueden enviar sus comentarios o preguntas.

“Es un proyecto que en serio tenía muchas ganas de hacerlo, y lo sugerí, aceptaron y aquí me encuentro. Arranqué transmisión en el mes de abril del 2022, y ha sido una gran experiencia en mi carrera, he tenido la oportunidad de conocer a una gran cantidad de gente y artistas de quienes siempre me quedo con algo positivo y para la reflexión, ya sea de su energía o de lo que me cuentan de sus vidas”, indicó.

La artista continúa en auge tanto en su carrera profesional como conductora y actriz e influencer, ya que en sus redes sociales tiene un gran número de seguidores, solo en Instagram tiene un millón, en TikTok tiene dos millones y Facebook más de 700 mil.

“Soy muy afortunada de poder conectar con tanta gente y feliz de que mi trabajo se reconozca, y que además pueda divertirme, eso me encanta”, aseguró.

Su primera película

En lo que respecta a la actuación, afirmó que es un trabajo que le agrada tanto como la conducción, y justamente acaba de grabar una película en Playa del Carmen, y aunque aún no se sabe si se estrenará en cines o en alguna plataforma de streaming, lo que sí se sabe es que se estrenará en este año.

“El nombre aún es tentativo, me dijeron que podría llamarse ‘La historia de un cenote’, y se grabó en los hoteles Xcaret. En esta película interpreté a una chica súper alegre, muy coqueta, lanzada, tiene un espíritu muy positivo, todo el tiempo es rebelde y va a estar ayudando a la protagonista a que reflexione, a que reflexione de sus acciones”, contó.

Su preparación y qué le aportó este personaje

“Fue una experiencia muy especial, me concentré mucho porque es un personaje que hablaba bastante rápido, que es algo muy similar a lo que yo hago en redes sociales, pero esto es un texto que tenía que aprenderme e interpretar la ficción y eso fue el reto para mí”, señaló Ana Karina.

“Me ha brindado un gran aporte, ya que es mi primera película. Me encuentro muy contenta, pues adquirí un gran conocimiento de todo el equipo de trabajo, así como de mi personaje la seguridad de ella misma, aunque soy una mujer segura, pero como que me brindó un refuerzo de aprender eso”, puntualizó.

Su programa ‘Más Random’ es transmitido todos los miércoles en punto a las 6:30 p.m., a través del canal Telehit y en las redes sociales del mismo.

Conócela

Nombre: Ana Karina Sáenz

Nació en: Ciudad Juárez Chihuahua

Edad: 28 años

¡Síguela!, en:

instagram.com/soyanasaenz/