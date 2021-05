Con el viento a su favor: conoce al juarense Arturo Muñoz Mendoza, cornista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez

Convencido de querer dedicar su vida a la música, el juarense Arturo Muñoz Mendoza puso todo su empeño y estudió durante seis años la licenciatura instrumentista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Para ello, el joven de 26 años, que está próximo a titularse, tuvo que dejar familia y amigos en la frontera, y aventurarse a la Ciudad de México para alcanzar sus sueños.

“Desde siempre, desde niño tuve contacto con la música, pero el momento en que decidí dedicarme de manera profesional fue a los 15 años, cuando empecé a tocar corno francés”, comparte a El Diario.

Arturo dice que se inició en el piano y posteriormente ingresó a un par de orquestas aquí en Ciudad Juárez: la Esperanza Azteca y la del Colegio de Bachilleres.

“Luego entré a la licenciatura en Música en la UACJ, pero como no había muchos que tocaran el instrumento que yo toco (corno francés), busqué un lugar en el que me pudieran enseñar más y decidí audicionar en la Escuela Carlos Chávez. Me mandaron la música que tenía que preparar para hacer la audición, fui y la primera vez no me aceptaron, fue triste, pero fue por una buena razón porque me interesó aún más”, platica.

“Me esperé un año para volver a audicionar. Me cayó el veinte de que si me iba para allá tenía que dedicarme al 100 por ciento, ese año fue de pura preparación física y mental”.

Desplegar las alas

Aceptado en el segundo intento, Arturo recibió la beca que da la escuela para estudiar el programa de instrumentista con especialidad en corno francés, además de ser parte de la orquesta.

“Todos recibimos una beca dependiendo de tu desempeño, al principio te dan una mensualidad de 8 mil pesos y conforme vas avanzando va aumentando, más si eres un alumno de excelencia”.

Sin familia en la Ciudad de México, el joven que en aquel entonces tenía 21 años encontró compañeros con los cuales compartir la renta y convivir en torno a la música.

“Tuve la suerte de encontrar otros compañeros que estaban en la misma situación, porque la mayoría de los estudiantes son de fuera. Vivo con dos pianistas y un compositor”.

La experiencia fue importante para Arturo, pues nunca había residido en otra ciudad, ni en otra casa que no fuera la de sus padres.

“Era la primera vez que vivía solo, pero tenía que suceder y lo veo por el lado bueno, porque me fui a un lugar enfocado en lo que quiero hacer”.

Meta cumplida

Actualmente Arturo está en Ciudad Juárez, pues la pandemia frenó los conciertos y actividades relacionadas con la música en las que estaba inmerso. Desde aquí continúa con sus clases y está próximo a titularse.

Respecto a la escuela, dice haber estado feliz, ya que la exigencia es tal que se mantiene ocupado todo el día, en clases durante las mañanas y ensayos por la tarde.

Los fines de semana también tiene actividad porque la orquesta da conciertos en varios puntos de la ciudad. Arturo se ha presentado en el Centro Nacional de las Artes y en el Palacio de Bellas Artes, compartiendo escenario con importantes directores como Gustavo Dudamel y Alondra de la Parra.

En próximos días el músico iniciará el periodo de titulación, por lo que ya se prepara para dar un concierto frente a jurado.

“Mi plan es estar donde pueda ejercer mi carrera, audicionar en todas las orquestas que pueda”, concluye Arturo Muñoz.

¡Te están buscando!

El Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Federal, a la que pertenece la Escuela Carlos Chávez, lanza dos convocatorias nacionales dirigidas a músicos y cantantes de todo el país, menores de 27 años de edad.

La referente a los músicos es para formar parte de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, agrupación artística de selección nacional cuyo programa educativo es de nivel de licenciatura, la cual en esta ocasión tiene 61 vacantes en total, repartidas en las diversas especialidades orquestales (violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón, tuba, percusión, arpa y piano).

Pueden participar músicos de 15 a 26 años de edad cumplidos al cierre de dicha convocatoria (13 de junio).

En el caso de la convocatoria para el Ensamble Escénico Vocal, está dirigida a jóvenes cantantes de 18 a 27 años de edad cumplidos al cierre de la convocatoria (13 de junio). En esta hay solo seis vacantes.

Ambas convocatorias forman parte del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal.