Con acento fronterizo

El Paso, Texas - Thirty Talks Weird Love es la novela debut de la escritora juarense Alessandra Narváez Varela, publicada por la editorial Cinco Puntos Press en 2021, y cuenta la historia de Anamaría, una adolescente de 13 años que, luchando contra la depresión, el acoso escolar y los trastornos alimenticios, se encuentra con Thirty, su yo del futuro de 30 años, quien le enseña a lidiar con sus sentimientos y ansiedad. Todo con el fondo de aquella Ciudad Juárez de los años 90: sus calles, sus restaurantes, sus colegios y el terrible auge de los feminicidios. El Diario tuvo la oportunidad de platicar con la autora sobre la poesía concreta, muy presente en el libro, y sus recuerdos, tan dulces como tristes, en esta ciudad fronteriza.

¿Cuál es tu definición de la “poesía concreta” y cómo llegaste a ella?

La poesía concreta es una interacción entre las artes visuales y la literatura; ésa sería la definición más básica. Es un movimiento que empieza en los años 50 y 60, mayormente en Brasil, porque los poetas comienzan a conversar con los artistas visuales. Al libro llega en junio del 2020, porque mi editora me recomienda que Anamaría (protagonista de la novela) se divierta más. Ella no es una niña que va a salir a jugar, es una adolescente muy cerebral, que batalla con síntomas de depresión, y la poesía concreta es un intento para que el personaje encuentre diversión a través de la escritura.

Thirty Talks Weird Love es una canción de amor a Ciudad Juárez, pero también es una canción triste. ¿Cómo puedes manejar esta ambivalencia?

Creo que, sin saberlo, la ambivalencia la manejé a través del género para jóvenes, al tratar de conectarme con una voz de 13 años, donde todo está a flor de piel y hay vulnerabilidad. Y a través del personaje Anamaría pude reconocer los dos extremos, que es el amor y la pasión por Ciudad Juárez, pero también la frustración y la rabia ante la pérdida de tantas mujeres y niñas. Porque cuando yo tenía esa edad, lo único que recuerdo es miedo. De hecho, viendo las noticias de El Diario generé una ecuación donde “niña” es igual a “muerte” o “violación”. Varias generaciones de niñas y mujeres aprendieron a tener miedo desde temprana edad. Pero hay un poema (en el libro) donde trato de separar la culpa de la ciudad, y se llama A Different Kind of Love (Un tipo diferente de amor), porque al momento de culpar a Ciudad Juárez te llevas a todos, a la gente que es inocente, que está tratando de sobrevivir, a la gente que éste es su hogar.

En la novela hablas de las noticias de El Diario con las que creciste, que era la única ventana a la ciudad en los años 90, ¿pero sería sano estar ajenos a la información?

Sería muy difícil evitar que los jóvenes lean noticias, que vean encabezados. Mis padres me protegieron tanto como pudieron, pero era imposible. Yo propondría una conversación muy abierta con los jóvenes y niños sobre lo que está pasando, conversaciones lideradas con psicólogos, que tienen el conocimiento de cuánto puede manejar un niño. Me parece que el silencio o la negación te pueden entumecer, y cuando despiertas, como me sucedió a mí, es un shock bastante fuerte. Aparte, los feminicidios no se han acabado, y este libro es un esfuerzo por manejar un tema así.

Hablas del viaje en el tiempo en tu novela, ¿por qué te interesó el tema?

Porque estoy obsesionada con el pasado. Sentada aquí (en el piso 9 del edificio de Educación de UTEP) y ver hacia Juárez, es un viaje casi espacial para mí. No nos va a llegar nuestro yo del futuro (como sucede en la novela), pero podemos vernos a nosotros mismos con mucho más amor y aprecio. Ahí es donde está el viaje en el tiempo realmente. Tengo una obsesión con corregir el pasado.

La novela tiene mucho de autobiográfica, ¿por qué no usar tu nombre?

La distancia. Necesitaba un poquito de distancia. También nombrar a Anamaría de manera diferente me permitió explorar a alguien que no soy yo realmente. Ella tiene menos sentido del humor, pero es mucho más valiente. Sólo elegí dejar los sobrenombres de mis padres como un homenaje a ellos, un intento humilde para volverlos inmortales.

Alessandra Narváez Varela

Nació y creció en Ciudad Juárez

Obtuvo su licenciatura en Biología y un posgrado en Escritura Creativa por la Universidad de Texas en El Paso, donde ahora es docente

