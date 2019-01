Compone para Luis Miguel

Ciudad de México— Tras recuperarse del preinfarto que sufrió el año pasado, Francisco Céspedes alista nuevas melodías para Luis Miguel.

“Hemos hablado, estoy haciendo canciones para él para ver si le gustan y las canta. Estamos hablando de la mejor persona que ha cantado en México en los últimos 40 años”, consideró el cubano.

El intérprete de ‘Vida Loca’ sostuvo que se siente mejor que nunca, por eso este año también está involucrado en ‘¡Ay Amor!’, una película inspirada en su amistad con el cantante Ignacio Jacinto Villa, mejor conocido como Bola de Nieve.

Aunque dejó claro que por el momento no está interesado en un libro o serie biográfica.

“¿Una serie sobre mi vida? No tengo ese ego para querer que se haga algo que hable sobre mí. (De la cinta) Hay cosas que se están filmando y hay un director y un productor ahí en Cuba que quiere, con imágenes mías narrar las cosas, pero no es una serie de mi vida”, comentó.

“Por ahora yo no estoy convencido (de un libro), no sé si eso le interese a la gente, pero eso no quiere decir que a lo mejor algún día diga que sí lo voy a hacer, que escriba mis memorias”, agregó.