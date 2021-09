La cinta mexicana ‘Chilangolandia’ llega a las salas de cine mañana 16 de septiembre. Ópera prima de Carlos Santos, la comedia retrata la colorida y caótica identidad de la capital del país, megalópolis en la que conviven casi 10 millones de habitantes, sin contar a las zonas conurbadas.

Compleja y atractiva, la Ciudad de México es la protagonista principal de esta película en la que los personajes muestran los contrastes que persisten en la ‘jungla’ a través de la acción y la comedia.

Involucrada por primera vez en un proyecto cinematográfico, Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ compartió con El Diario la experiencia de participar en este largometraje.

“Es mi primera vez en una película como Liliana Arriaga. La invitación fue para Liliana Arriaga, para interpretar otro personaje, que en este caso es Carmen, y estamos echándole muchísimas ganas a esta nueva aventura”, dijo quien tuvo que abandonar momentáneamente la piel de ‘La Chupitos’ para actuar en la cinta.

La descripción que hace de Carmen es la de “una mamá luchona 4X4 todo terreno, pero a la vez una persona que está enojada con la vida que tiene”.

Arriaga detalla que su personaje lleva más de 20 años de casada, relación en la que mantiene el poder, además de estar insatisfecha.

“Es una pareja de veintitantos años de casados y aunque no sean felices es como que ‘si no es feliz con otra tampoco conmigo’, ya están enfermos, es un matrimonio tóxico. Toda su amargura la saca maltratando al pobre de su marido, que es un bonachón, pero a ella hasta su respirar le molesta y lo hace notar”, platicó.

En la película, el marido de Carmen recibe por error una maleta con millones de pesos y obviamente es perseguido; por otra parte, un taxista y un futbolista del barrio de Tepito están por conseguir su más grande sueño, pero tendrán que enfrentar al líder de uno de los grupos criminales del vecindario.

Así, en un punto estas dos anécdotas se entrelazan, mientras se reflejan en pantalla todas las tribus sociales de la ciudad envueltas en un halo de comedia.

“Los chilangos tenemos la peculiaridad de que nos reímos de nuestras propias desgracias, pasa algo y estamos luego luego con el chiste”, expresó Arriaga, quien es originaria de la zona de Tacubaya.

“Es un milagro el día con día acá, pero está padrísimo porque a la vez es fiesta y no sabes lo que va a pasar. Es la ley de la selva”.

Liliana Arriaga agradeció a Carlos Santos haberle dado la oportunidad de actuar en ‘Chilangolandia’ y a su compañero de escenas, el actor Aarón Aguilar, por apoyarla en la dinámica de la filmación.

Dijo también que si se siguen presentando oportunidades para hacer cine, lo hará.

“Sí se presentan las cosas sí, ¿por qué no? Si antes me ponía obstáculos por miedo a salirme de mi zona de confort, a lo mejor no me atreví, pero después de esto creo que sí se puede, así que lo que la vida me tenga preparado, adelante, si me quieren seguir invitando a hacer otros personajes lo aceptaré”.

Por lo pronto, Arriaga realizará una gira con ‘La Chupitos’ en Estados Unidos, además de participar en una obra de teatro y continuar subiendo contenido a su canal La Chupitos Tv en YouTube.

Chilangonlandia

Estreno en cines mañana 16 de septiembre

Sinopsis

‘Chilangolandia' es un lugar donde suceden muchas cosas y se cuentan muchas historias, como la de Ramiro, el taxista. Él está convencido de que su vida cambiará cuando su sobrino ‘El Chulo’ se convierta en la próxima estrella de fútbol al probarse en las fuerzas básicas.

Del otro lado de la ciudad, Carmen y Miguel recibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos. El dueño de la maleta buscará recuperar su dinero mientras que Carmen y su marido deberán pagar sus deudas y gastarse el dinero antes de que los atrapen.

Actúan en la cinta Silverio Palacios, Liliana Arriaga, Luis Felipe Tovar, Carlos Corona, Pierre Louis, Francisco Denis, Moisés Iván Mora y Aarón Aguilar, entre otros.