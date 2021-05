¿Competencia disfrazada? Conoce quienes dominan la industria del cine y la televisión

Agencias

Una falsa competencia disfrazada de “libertad”. Esa es la realidad. Pero un efecto contrario sucede en nuestras mentes mientras observamos todas y cada una de las plataformas de ‘streaming’ que invaden nuestro menú de aplicaciones en el televisor, computadora o dispositivo móvil.

Los avances tecnológicos nos abren camino cada vez a más pantallas, mejor Internet, y sí, a menos competencia. Tan sólo basta con analizar que en los 80 existían decenas de medios de comunicación y que ahora, según la agencia EFE, apenas seis grandes corporaciones controlan el 90% de las cadenas de televisión y los estudios de Hollywood.

El auge de las plataformas de ‘streaming’ ha llevado a gigantes de la tecnología como Apple y Amazon a meterse “como sea” a un mercado que hasta hace no mucho era inexplorado y quizá hasta impensado por ellos mismos.

Recientemente se dio el anuncio de la fusión de Warner con el grupo Discovery y la compra de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por parte de la propia Amazon, y ello hizo sonar algunas alarmas, pues las marcas que conocemos desde hace décadas por su historia y trabajo en la industria, están pasando a concentrarse en muy pocas manos.

Todo esto llega mientras los reguladores estadounidenses están investigando a Amazon por supuestas prácticas monopolísticas. Y este mismo mes se ha celebrado un juicio por el mismo asunto contra Apple, que ya entró a Hollywood a través de contratos millonarios con Martin Scorsese, Oprah Winfrey y Jennifer Aniston.

Más oferta que nunca, pero menos rivales

En medio de una gran cantidad de contenido “para todos”, la situación se vuelve peculiar, pues la mayoría de los espectadores tiene la sensación de que hay más oferta televisiva que nunca.

Según un informe del New York Times, el 2019 cerró con 532 series estrenadas en Estados Unidos. En 2009 los lanzamientos fueron menos de la mitad, un total de 210.

Pero se trata de una burbuja inflada por el ‘streaming’, que ha logrado controlar en cierta medida a la piratería y por supuesto, llamar la atención de media Silicon Valley, pero también ha reducido la pugna entre compañías.

Netflix, el padre del ‘streaming’

Todo inició en 2013, cuando Netflix pasó de ser sólo una biblioteca y decidió comenzar estrenar su propio contenido, iniciando con dos de los más grandes éxitos de los últimos 10 años: ‘House of Cards’ y ‘Orange is the New Black’.

Y ahora, sin haber pasado siquiera una década, la plataforma cuenta con decenas de ficciones propias alrededor del mundo.

Pero la clave de su gran éxito –producir, rodar, publicitar y vender directamente al consumidor– llevó a los grandes estudios a voltear a ver cada vez más a la pequeña pantalla y tratar de imitarlos.

Disney, el gran titán

La casa de Mickey Mouse lleva años comprando estudios más pequeños: Lucasfilm, Marvel, Pixar, Miramax.

Pero en 2019 completó su crecimiento al fagocitar a uno de los grandes de Hollywood, 21st Century Fox, y sus marcas asociadas, como Searchlight y National Geographic.

Y ahora, Disney+, superó en un año los 100 millones de suscriptores. No es todo, también controla en EE.UU. a Hulu y la marca ESPN, la cadena deportiva más grande del mundo; además de Star en Europa, Asia, Oceanía y Latinoamérica.

Warner, Universal y Paramount

En 2018, AT&T compró TimeWarner y con ello tomó el control de Warner Bros., HBO y la cadena CNN. Y este año fusionará esa división con el grupo Discovery, propietario de Eurosport y de los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos en Europa.

En 2013, Comcast compró las acciones que General Motors poseía de NBCUniversal, una marca que concentra los estudios Universal, la cadena NBC y la plataforma de ‘streaming’ Peacock.

Por su parte, en 2019 Viacom (MTV y Nickelodeon), se unió a CBS y Paramount.

Plataformas de ‘streaming’ con más suscriptores